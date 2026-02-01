Una Peña con Alma y Sombrero: Estrena en Dranguet la Ruta del Trovador (+Fotos)

Con información de la Casa Dranguet.

La lluvia no logró apagar la cita con la trova.

Bajo un cielo húmedo, la Casa Dranguet encendió su luz para recibir la primera noche de “Con sombreritos y con tragos”, un espacio que llega para quedarse en el corazón cultural de Santiago.

Con la batuta y la guitarra del trovador Rubén Lester González al frente, la velada se convirtió en un puente entre tiempos.

Un homenaje sentido unió en el recuerdo al poeta Pedro López Cerviño y al trovador José Nicolás, cuyas obras y esencias revivieron en anécdotas y canciones.

El diálogo entre las artes fue el alma de la noche. Con la palabra profunda y certera del poeta Óscar Cruz y la trova fresca y auténtica que trajo desde Guantánamo Alexis Perigot, el patio de la Dranguet respiró la complicidad única del verso y la melodía.

Rubén Lester hilvanó cada momento, revelando historias y creando una atmósfera íntima y vibrante.

No fue solo un concierto; fue la fundación de un punto de encuentro necesario. Un sitio donde honrar el legado que nos define y abrir los brazos a las nuevas voces.

“Con sombreritos y con tragos” se anuncia ya como ese rincón imprescindible donde la poesía se canta y la trova se siente.

La cita, por fortuna, es pronto. El próximo encuentro será el 14 de febrero, porque el amor, en esta peña, también se celebra con buena música y mejores versos.