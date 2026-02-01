domingo 01 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Trabajadores de un Parque Solar extienden el brazo y la vida (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

No solo construyen con sus manos una obra que llevará energía limpia a la comunidad.

Con un gesto silencioso y profundamente humano, los trabajadores del parque solar Rafael Reyes decidieron regalar algo aún más esencial: su propia sangre.

Por segunda vez, el banco móvil del Hospital docente Alberto Fernández Montes de Oca se instaló entre paneles solares, convirtiendo la obra en un espacio de doble generosidad.

Conscientes de que su aporte puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien desconocido, obreros y especialistas dejaron por un momento sus herramientas para extender el brazo.

En ese acto de solidaridad callada, el sol testificaba cómo la luz se transformaba, no solo en electricidad, sino también en esperanza.

Entre los que respondieron al llamado estuvieron Yordan, ayudante de la construcción; Emilio, el albañil; Fermín, el custodio; y el más joven, Damil, ingeniero civil.

Cuarenta y dos donaciones en total se incorporaron a la red, un número que trasciende la estadística: son latidos prestados, vida líquida destinada a salvar, a sanar, a sostener.

Estos hombres, que ya contribuyen con su esfuerzo diario a una obra de impacto social, sumaron así otro tipo de legado.

Un legado que corre por las venas y que demuestra que el mayor progreso no solo se mide en megavatios, sino en humanidad compartida.

Que San Luis siga siendo tierra de sangre segura depende no solo del Sistema de Salud, sino de la disposición de quienes, con sencillez y convicción, ponen en alto el valor que mejor nos define: la capacidad de vernos en el otro, y de darle una parte de nosotros, sin más recompensa que saber que, en algún lugar, alguien respirará aliviado gracias a ese regalo.

Destacadas
Trabajadores de un Parque Solar extienden el brazo y la vida (+Fotos)
Guamá tras el paso del Huracán Melissa:
San Luis se recupera luego del huracán
Concluyó visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios