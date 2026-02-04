Relevante el uso de la tracción animal en las fincas de la cooperativa sanluisera Gustavo Moll

San Luis, Santiago de Cuba.— En la Cooperativa de Créditos y Servicios Gustavo Moll se generaliza el uso de la tracción animal en labores de la agricultura como alternativa ante el déficit de portadores energéticos.

Aunque esta noble práctica se venía realizando en muchas de las áreas dedicadas a la producción de alimentos, hoy es todo un hecho su generalización debido a la carencia de combustibles. William de la Rosa Milanés,

usufructuario de la estructura destaca los beneficios del uso de los bueyes, “ante la escasez de combustibles, la mayoría de las labores se hacen con los animales”, puntualizó.

En lo fundamental los bueyes son utilizados en la preparación de tierra en las diversas fincas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Gustavo Moll. Por eso, para sus campesinos son retos inmediatos: aumentar en la doma de

bueyes para incrementar la tracción animal en el menor tiempo posible y de esta forma contribuir en el propósito de los santiagueros de aumentar los alimentos con destino a la población.