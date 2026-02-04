miércoles 04 febrero 2026
Relevante el uso de la tracción animal en las fincas de la cooperativa sanluisera Gustavo Moll

Radio Majaguabo

San Luis, Santiago de Cuba.— En la Cooperativa de Créditos y Servicios Gustavo Moll se generaliza el uso de la tracción animal en labores de la agricultura como alternativa ante el déficit de portadores energéticos.

Aunque esta noble práctica se venía realizando en muchas de las áreas dedicadas a la producción de alimentos, hoy es todo un hecho su generalización debido a la carencia de combustibles. William de la Rosa Milanés,

usufructuario de la estructura destaca los beneficios del uso de los bueyes, “ante la escasez de combustibles, la mayoría de las labores se hacen con los animales”, puntualizó.

En lo fundamental los bueyes son utilizados en la preparación de tierra en las diversas fincas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Gustavo Moll. Por eso, para sus campesinos son retos inmediatos: aumentar en la doma de

bueyes para incrementar la tracción animal en el menor tiempo posible y de esta forma contribuir en el propósito de los santiagueros de aumentar los alimentos con destino a la población.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
