Refrendan en México apoyo a Cuba frente a medidas de EEUU

Ciudad de México, 2 feb.— El apoyo a Cuba desde México ocupa hoy titulares en medios locales de prensa, en un contexto marcado por las medidas de Estados Unidos contra el suministro de petróleo a la mayor de las Antillas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que su país continuará buscando, mediante vías diplomáticas, el envío de crudo a la isla por razones humanitarias, y adelantó que esta semana se mandará alimentos y otros productos básicos.

Durante una visita al norteño estado de Sonora, la jefa del Ejecutivo también desmintió a su homólogo norteamericano, Donald Trump, quien afirmó el sábado que pidió a la dignataria dejar de enviar petróleo al país antillano y ella accedió.

“No se ha tocado el tema (del envío de petróleo a Cuba) en ninguna de las conversaciones. Cuando sí se tocó el tema fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (estadounidense de Estado) Marco Rubio”, aclaró.

El republicano firmó el jueves la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de naciones que envíen crudo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La víspera, el gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó su solidaridad con el pueblo de Cuba y rechazó la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a la nación caribeña.

Señaló que estas decisiones no impactan a los gobiernos, sino a los pueblos, pues limitan el acceso a servicios esenciales como energía, salud y alimentación, y vulneran principios del derecho internacional y la convivencia pacífica entre naciones.

En ese sentido, hizo un “enérgico llamado a que las decisiones en materia internacional tengan siempre como eje central el bienestar de las personas, y no la imposición, el castigo colectivo ni el uso de sanciones como instrumento de presión política”.

Otras formaciones políticas, como el Partido del Trabajo, el Partido Comunista y el Partido de los Comunistas, además de legisladores, entre ellos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez, también ratificaron su apoyo a la isla.

Por otra parte, reunidas el domingo ante la antigua sede de la Embajada de Washington aquí, fuerzas sociales y políticas catalogaron como criminal la medida de Trump, pues repercute directamente en el servicio eléctrico, de agua y en el funcionamiento de hospitales.

En ese escenario, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y otras organizaciones como la Asociación de Cubanos Residentes en México y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (Capítulo México) llamaron a la unidad en torno al respaldo a la nación caribeña.