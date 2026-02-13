viernes 13 febrero 2026
Reciben equipos de transporte campesinos sanluiseros pertenecientes a Proyecto para la Soberanía Alimentaria (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Sanluiseros productores de alimentos, los campesinos  Roberto Montero, Juan Martínez, Eslan Royo y Royran Domínguez Piorno, recibieron en la tarde de este jueves 12 de febrero, Mini tractores Marca YTO, de parte de la Organización Española de Cooperación Internacional MUNDUBAT, cuyo trabajo en Cuba está orientado a fortalecer capacidades en el sector agropecuario, el desarrollo rural y la mejora del hábitat.

Acompañar procesos para la implementación de la ley de seguridad alimentaria, fortalecer las bases productivas del sector agropecuario y el desarrollo agropecuario integral,  son  propósitos de esta Organización no gubernamental  que ya funciona hace dos años en San Luis, y en Cuba durante casi tres décadas.

En este municipio a varios campesinos de diferentes unidades productoras se les ha entregado insumos, módulos para criar ganado, piezas y equipos que hacen más eficientes sus labores. Otros recibirán estos medios de trabajo en días venideros.

Con el Proyecto de territorios Cooperativos para la Soberanía Alimentaria, liderado por la organización MUNDUBAT, se trata también de crear un sistema alimentario local resiliente y sostenible, que el municipio produzca lo que sus más de 80 mil habitantes necesitan consumir sobre la base de que la soberanía alimentaria se construye desde la localidad, con las pequeñas experiencias productivas. 

No depender de la importación de alimentos que puedan producirse localmente, es el fin supremo por el que trabajan desde los campos muchos labriegos de San Luis.

Los que recibieron estos medios de transporte están contentos y más comprometidos. Desde sus tierras se producen frutas, cultivos varios, viandas, carnes y granos que se tributan a la mesa de los sanluiseros. 

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
