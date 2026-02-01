domingo 01 febrero 2026
Piden en Francia reacción frente a nueva cruzada de EEUU contra Cuba

Asociaciones francesas de solidaridad y cooperación con Cuba demandaron hoy una respuesta internacional contra recientes medidas del gobierno estadounidense para asfixiarla mediante un cerco petrolero.

El llamado lo realizaron Cuba Coopération France (CubaCoop), France Cuba, Cuba Linda y Cuba Si France, organizaciones activas en las últimas décadas en suelo galo en el apoyo a la nación antillana, las cuales condenaron la decisión del presidente Donald Trump de declararla una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En voz de dirigentes y representantes, las asociaciones francesas enmarcaron el anuncio de Trump y su amenaza con aranceles a los países que suministren o vendan petróleo a la isla en una escalada inédita de la agresividad de Washington y del recrudecimiento del bloqueo que le impone desde hace más de seis décadas.

CubaCoop instó en un comunicado a líderes franceses y europeos a actuar hasta conseguir que Estados Unidos retire su unilateral medida y levante el bloqueo económico, comercial y financiero.

De esta manera, serían coherentes con el voto anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que establece la necesidad de poner fin al bloqueo, abundó.

Por su parte, France Cuba y Cuba Linda pidieron en una declaración conjunta levantar la voz frente a lo que calificaron de “un ataque fascista de un imperio decadente que pretende sumir a toda la humanidad en una constante amenaza existencial”.

En las redes sociales, el representante de Cuba Si France Michel Taupin consideró urgente la movilización para salvar al país caribeño, al que consideró en peligro, incluso de una intervención militar.

Asimismo, advirtió que con su medida de extrema brutalidad dirigida a la asfixia petrolera, Estados Unidos pretende imponer a la isla un cambio de régimen.

Las organizaciones francesas negaron que Cuba represente una amenaza para la seguridad de Washington y rechazaron las mentiras para justificar la medida de Trump, la que tildaron de contraria al Derecho Internacional.

En sus reacciones, resaltaron la solidaridad que por décadas ha mostrado la mayor de las Antillas con países de los cinco continentes, en sectores como la salud y la educación.

De igual manera, afirmaron que la nueva cruzada estadounidense chocará con la resistencia de los cubanos y multiplicará su patriotismo.

El embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, agradeció la solidaridad con su país en un momento tan desafiante y aseveró que la isla defenderá su Revolución y no renunciará a su soberanía y derecho a la autodeterminación.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
