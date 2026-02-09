lunes 09 febrero 2026
Operativo de Transporte Coordinado Garantiza el Regreso de Estudiantes Universitarios a Santiago de Cuba

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Con información de la UO.

En un gesto de atención priorizada a la comunidad educativa, las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, en estrecha coordinación con la Dirección Provincial de Transporte de Santiago de Cuba, han desplegado un operativo logístico especial para el traslado de estudiantes y profesores que regresan a su territorio.

Según información oficial, el dispositivo está diseñado para recibir a los jóvenes y docentes que actualmente viajan a bordo del tren nacional Habana-Guantánamo.

Se prevé que, a su arribo a la estación ferroviaria «Combinado de San Luis» —estimado para el mediodía de este lunes—, los estudiantes y profesores santiagueros sean conducidos de manera organizada hacia sus respectivas cabeceras municipales.

Para quienes residen en el municipio Santiago de Cuba, el punto final de su viaje será el céntrico Parque Abel Santamaría, donde se completará este trayecto que acerca a los universitarios a sus hogares.

Esta medida, que combina planificación institucional y sensibilidad ante las necesidades del sector estudiantil, busca garantizar un retorno seguro y ordenado, subrayando el compromiso con el bienestar de quienes representan el futuro de la nación.

