ONU aseguró apoyo a implementación de alto el fuego en RDC

Addis Abeba, 15 feb.— El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró el apoyo de la institución a la implementación de la arquitectura de alto el fuego en República Democrática del Congo (RDC).

En un encuentro con el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, efectuado la víspera en el contexto de la 39 Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), Guterres celebró, además, la incorporación de la RDC al Consejo de Seguridad de la ONU, informó hoy la prensa local.

En la reunión abordaron la cooperación entre el país y la organización global, así como la situación de seguridad en la Región de los Grandes Lagos, el fortalecimiento del multilateralismo y el papel estratégico de la RDC como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Tshisekedi reafirmó el compromiso de su país con la consolidación de los esfuerzos de paz y enfatizó en la necesidad de pasar de las palabras a los hechos, para garantizar el estricto respeto del derecho internacional y los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos firmados.

Al respecto, pidió la cooperación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco), como un apoyo técnico fiable para garantizar la puesta en marcha del mecanismo de vigilancia y verificación del alto el fuego.

La Monusco ya ha manifestado su disposición y ha dado pasos en el terreno para asegurar este respaldo, así como recientemente el presidente de RDC conversó con el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, sobre el papel de los cascos azules en el alto el fuego.

Kinshasa aceptó el viernes la propuesta de poner en vigor un alto el fuego con la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23) a partir del 18 de febrero al mediodía.

El mismo día, la AFC/M23 dio igualmente su consentimiento, por lo que se espera la fecha para comenzar su implementación.