México ratifica su apoyo a Cuba en medio de las presiones de Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, aseguró este sábado que el país mantendrá el envío de ayuda humanitaria a naciones que lo requieren, pese a la presión que Estados Unidos ejerce sobre Cuba.

«No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere y lo vamos a seguir ejerciendo», declaró durante la reunión plenaria del partido oficialista Morena en la Cámara de Diputados.

En este sentido, el canciller destacó que México «hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite», detallando que este mecanismo permite «mantener vivo el diálogo» y enviar un mensaje directo a los pueblos que la necesitan.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves un decreto, que ya ha entrado en vigor, que le permite imponer tasas a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, con el argumento de que la isla «constituye una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y la política exterior de Washington, alegaciones que desde La Habana han condenado con firmeza.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtió este viernes que la decisión de su par estadounidense puede provocar una grave crisis humanitaria, porque —dijo— afectaría directamente «a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano». «Esta situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes», respondió la mandataria a las amenazas de Trump. Tras recordar que México es uno de los países que tiene contratos petroleros con Cuba, Sheinbaum precisó que buscará alternativas para ayudar a la isla.