Mensajes de apoyo a Cuba contra bloqueo de EEUU crecen en Colombia

Los mensajes de apoyo a Cuba y de rechazo al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial que impone Estados Unidos a la isla se multiplican hoy en Colombia por parte de activistas e intelectuales.

El presidente del Partido Comunista Colombiano (PCC), Jaime Caicedo, expresó su solidaridad con el pueblo de la mayor de las Antillas y también exigió respeto por los derechos de quienes defienden a su Revolución.

“Condenamos la agresión y la asfixia energética del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, se trata de un crimen de lesa humanidad contra un pueblo que resiste y que exige ser respetado en su integridad, en su soberanía, su independencia, en su libertad”, expresó en un video difundido en redes sociales.

También reclamó que cese la represión y la violencia contra los activistas que defienden a Cuba en Estados Unidos, a los que la administración de ese país demoniza, y que se respete la integridad y los derechos de los migrantes latinoamericanos perseguidos por el actual gobierno.

El secretario político del PCC de Bogotá, Carlos García, señaló por su parte que desde esa colectividad manifiestan “su solidaridad y acompañamiento a las heroicas luchas del pueblo cubano, que resiste los embates y la amenaza directa del imperialismo norteamericano y la continuidad y arrecio del criminal bloqueo económico, financiero y comercial”.

Aprovechó además para denunciar la aplicación de estrategias amenazantes contra países solidarios que le suministran petróleo a la isla a partir del anuncio de la imposición de aranceles.

“Hoy reclamamos el respeto a la autonomía, a la independencia y al principio de soberanía de los pueblos, al igual que el reconocimiento de las luchas heroicas de uno que resiste y lucha por su dignidad”, exclamó en un mensaje conocido por Prensa Latina.

Recientemente, el escritor y ex ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia Juan David Correa aseguró que los cubanos padecen a causa de una política “totalitaria, autoritaria, inhumana por parte del gobierno de Estados Unidos”.

“Ningún pueblo merece ser sometido a un bloqueo y a una pena como la que somete Estados Unidos a Cuba. (…) estamos hablando de cientos y miles de vidas humanas, de niños, jóvenes y ancianos, de hombres y mujeres que hoy están padeciendo un estrangulamiento atroz, inhumano, ominoso y terrible”, expuso.

Actualmente, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba promueve una campaña de recolección de donativos que incluyan alimentos no perecederos, medicamentos e insumos sanitarios y artículos eléctricos en señal de respaldo a la nación caribeña.

Varias manifestaciones de apoyo fueron suscritas asimismo por decenas organizaciones del país neogranadino como la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, el Programa Somos Defensores, el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares y la Fundación Lazos de Dignidad, entre otras.