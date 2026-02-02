Matanzas «calienta» con victoria semifinal de la pelota en Cuba

Por John Vila Acosta Foto: Raúl Navarro

Matanzas.— El equipo Cocodrilos de Matanzas, reconocido entre los más estables de la última década en Cuba, inició con buen pie las semifinales de la pelota nacional al doblegar, cuatro carreras por una, a su similar de Leones de Industriales, en una tarde muy fría, en el estadio Victoria de Girón.

Otra vez los dirigidos por Armando Ferrer volvieron a imponer su ley en los play offs de la Serie 64, ahora apoyados en un Yurisbel Gracial pletórico, que hizo recordar a la naciente estrella que deslumbró a locales y foráneos hace ya más de una década, antes de probarse en el béisbol de otras naciones como Japón o México.

Gracial impulsó con doble la primera y anotó la segunda gracias a un robo de la tercera almohadilla, combinado con error en tiro del receptor industrialista Yoangel La O, anotaciones que sirvieron para poner delante a los saurios (2-1), luego de que los capitalinos se adelantaran temprano en el marcador por un jonrón solitario de Yasiel Santoya.

En el sexto acto los locales pusieron tierra de por medio gracias a sencillos oportunos del capitán Eduardo Blanco y el oriundo de Guantánamo Luis Ángel Sánchez, quienes trajeron a la registradora las carreras tres y cuatro, en las piernas del propio Gracial y el internacional Ariel Martínez.

Yoanni Yera se agenció el triunfo con trabajo sólido de seis entradas y apenas una limpia, mientras del último tercio se encargó el veloz apagafuegos Armando Dueñas, quien sostuvo rectas por encima de las 93 millas por hora para congelar la ofensiva rival y anotarse el salvamento.

Este lunes Cocodrilos y Leones se volverán a enfrentar en el mismo escenario y a la misma hora, en un duelo donde se espera la presencia de los abridores Yamichel Pérez, por Matanzas y Remberto Barreto, por Industriales.