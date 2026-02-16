lunes 16 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Mantiene vitalidad servicio de radioterapia en Holguín

Picture of ACN
ACN

El servicio de radioterapia del Centro Oncológico Territorial de Holguín mantiene su vitalidad con el funcionamiento de tres equipos destinados al tratamiento de pacientes con tumores malignos.

   Samada Liy Marrero, jefa del servicio en la institución, precisó a la ACN que mediante el mantenimiento programado y la labor conjunta de electromedicina y física médica ha sido posible garantizar la estabilidad durante los últimos dos años.

   Destacó que en 2025 más de 20 mil pacientes recibieron cobaltoterapia, lo cual permitió reducir los tiempos de espera en este tipo de tratamiento.

   En el caso de la terapia superficial, que atiende tumores de piel no melánicos, se superaron los seis mil casos en los últimos 12 meses, refirió la especialista.

   Liy Marrero subrayó que el equipo de trabajo, integrado en su mayoría por jóvenes, mantiene un gran compromiso dirigido a asegurar la explotación durante ocho horas diarias bajo estrictas normas de seguridad internacionales.

   Puntualizó que el servicio resulta afectado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que encarece la compra de piezas de repuesto y limita el acceso a equipos y tecnologías modernas.

   Solo la fuente radioactiva, explicó la directiva, tiene un costo superior a 16 millones de dólares, sin incluir las actualizaciones necesarias para su óptimo funcionamiento.

   Ana Leyva, paciente residente en Las Tunas, agradeció la entrega de los profesionales y la calidad de la atención pese a los retrasos y dificultades ocasionadas por la falta de medicamentos.

   La radioterapia consiste en aplicar dosis precisas de radiación ionizante con el propósito de dañar el ADN de las células cancerosas y evitar su reproducción, lo que reduce el tamaño del tumor y, en algunos casos, provoca su desaparición.

Destacadas
Mantiene vitalidad servicio de radioterapia en Holguín
Desde España MediCuba y SODePAZ ayudan a la recuperación de los daños del huracán Melissa en el oriente de la isla
En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz
Día del Estudiante: Entre la memoria de la resistencia y la lucha actual.
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios