Mantiene vitalidad servicio de radioterapia en Holguín

El servicio de radioterapia del Centro Oncológico Territorial de Holguín mantiene su vitalidad con el funcionamiento de tres equipos destinados al tratamiento de pacientes con tumores malignos.

Samada Liy Marrero, jefa del servicio en la institución, precisó a la ACN que mediante el mantenimiento programado y la labor conjunta de electromedicina y física médica ha sido posible garantizar la estabilidad durante los últimos dos años.

Destacó que en 2025 más de 20 mil pacientes recibieron cobaltoterapia, lo cual permitió reducir los tiempos de espera en este tipo de tratamiento.

En el caso de la terapia superficial, que atiende tumores de piel no melánicos, se superaron los seis mil casos en los últimos 12 meses, refirió la especialista.

Liy Marrero subrayó que el equipo de trabajo, integrado en su mayoría por jóvenes, mantiene un gran compromiso dirigido a asegurar la explotación durante ocho horas diarias bajo estrictas normas de seguridad internacionales.

Puntualizó que el servicio resulta afectado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que encarece la compra de piezas de repuesto y limita el acceso a equipos y tecnologías modernas.

Solo la fuente radioactiva, explicó la directiva, tiene un costo superior a 16 millones de dólares, sin incluir las actualizaciones necesarias para su óptimo funcionamiento.

Ana Leyva, paciente residente en Las Tunas, agradeció la entrega de los profesionales y la calidad de la atención pese a los retrasos y dificultades ocasionadas por la falta de medicamentos.

La radioterapia consiste en aplicar dosis precisas de radiación ionizante con el propósito de dañar el ADN de las células cancerosas y evitar su reproducción, lo que reduce el tamaño del tumor y, en algunos casos, provoca su desaparición.