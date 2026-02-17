La música eterna del Comandante: Almeida vive en la memoria de Santiago (+Fotos)

Una flor fresca sobre la tierra colorada de la Sierra Maestra. Así, con ese gesto sencillo y profundo que nace del corazón, recuerdan hoy en Santiago de Cuba al Comandante Juan Almeida Bosque, en el aniversario 99 de su natalicio.

En la cumbre de Loma la Esperanza, donde el viento entre las montañas parece silbar melodías de guerra y amor, el Mausoleo a los Mártires del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy se viste de respeto y memoria. Allí, junto a la tumba que guarda sus restos, las manos de niños, campesinos y veteranos combatientes depositan flores que perfuman la historia.

Son las mismas manos que, décadas atrás, empuñaron fusiles o tejieron la resistencia junto a aquel hombre de piel curtida y mirada indómita.»¡Aquí no se rinde nadie!», tronó su voz en Alegría de Pío, y aquel grito se hizo eco perpetuo en la identidad cubana.

Pero Almeida no fue solo el guerrillero audaz que ascendió peldaños en la Sierra hasta fundar su propio frente rebelde en marzo de 1958.

Fue también el hombre que supo encontrar en las notas musicales la misma rebeldía que en las balas.Por estos días, el Tercer Frente —municipio que lleva el nombre de su núcleo guerrillero— se llena de voces que no solo narran batallas.

En el museo y las escuelas, los conversatorios desmenuzan la otra faceta del Comandante: la del escritor que parió más de una decena de libros, la del músico que compuso alrededor de 300 obras, esa sensibilidad enorme que le valió el entrañable apodo de «Músico Comandante».

La Lupe, Dame un traguito ahora, y tantas otras canciones brotaron de su inspiración para hacerse populares en la voz de destacados intérpretes, demostrando que en Almeida convivían en armonía perfecta el estratega militar y el artista sensible.

No es casual que en este 17 de febrero las montañas santiagueras se llenen de evocaciones en prosa y música.

Porque Almeida está en el corazón de muchos cubanos, en esa memoria que no se desvanece, en la historia grande de Santiago y de la nación entera.

Quien participó en el asalto al cuartel Moncada, compartió exilio en México, sobrevivió al desembarco del Granma y brilló por su astucia militar en combates como el Uvero, merece más que condecoraciones —aunque las tuvo todas: Héroe de la República de Cuba, Orden Máximo Gómez de primer grado, y otras muchas órdenes nacionales e internacionales.

Merece que su nombre siga pronunciándose con el mismo calor con que se recuerda a los amigos entrañables.

Porque Almeida, el Comandante, el músico, el escritor, el hombre que supo ser duro en la guerra y tierno en la canción, no ha muerto.

Sigue vivo en cada flor que le llevan a Loma la Esperanza, en cada niño que aprende su historia, en cada santiaguero que silba una de sus melodías al atardecer.

Allá, en la serranía, entre el verdor eterno de la Sierra Maestra, Almeida sigue haciendo música. Y la música, como la Revolución que ayudó a forjar, no tiene ocaso.