Guardianes del verde: 30 años cuidando el alma de Cuba (+Fotos)

Con información de Yonmer Abreu Macías.

En el corazón de las montañas, donde el aire huele a tierra mojada un grupo de mujeres y hombres , celebró más que un aniversario. Conmemoraron tres décadas de una promesa hecha a la tierra.

El Servicio Estatal Forestal de Cuba cumplió 30 años, y no había mejor lugar para honrar ese compromiso que las entrañas mismas del macizo Sierra Cristal, en el municipio Segundo Frente, de la oriental Santiago de Cuba

El acto, cargado de un profundo simbolismo, se llevó a cabo en el sagrado Mausoleo Frank País García. Entre el silencio que rinde homenaje a los héroes, los especialistas forestales renovaron su juramento: ser guardianes del patrimonio natural de la isla.

No es solo un trabajo; es un principio ético, una convicción que se siembra y se cuida con el mismo esmero que un árbol.En ese escenario de historia y solemnidad, brillaron las caras de quienes han dedicado su vida a esta causa.

Recibieron la Distinción Álvaro Barba Machado aquellos con más de 20 y 25 años de servicio ininterrumpido.

Son nombres que quizás no aparecen en los titulares, pero cuyo legado crece, firme y verde, en cada bosque que protegen. Sus manos, curtidas por el sol y la labor, son las que aseguran el futuro de nuestros pulmones naturales.

El homenaje también extendió sus ramas hacia los fundadores del sector y hacia las instituciones que son columnas indispensables en este esfuerzo.

Juntos, ellos vigilan y protegen un tesoro invaluable: más de 3 millones de hectáreas forestales que cubren el 32% del territorio nacional.

Son los centinelas que garantizan que este manto verde, vital para la nación, se preserve y florezca para las generaciones que vienen.

Treinta años después, su misión sigue siendo clara y urgente: aplicar con firmeza y sensibilidad las políticas que defienden los bosques.

No protegen solo árboles; custodian el alma montañosa de Cuba, su agua, su aire y su memoria. Y desde Sierra Cristal, su compromiso echó raíces más profundas, prometiendo otros treinta años de amor por la tierra.