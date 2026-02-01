Grupo FOLA-India convoca a resistencia internacional urgente por Cuba

La organización FOLA-India (Amigos de América Latina-India) convocó a una resistencia internacional urgente en rechazo a la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba.

En una declaración, el grupo solidario expresó su indignación y repudio por esta nueva acción genocida de la administración estadunidense, que calificó de un ataque directo contra el sustento y la vida del pueblo cubano y un acto vengativo que amenaza con sumir a Cuba en una profunda crisis humanitaria.

Aseguró que representa una grave escalada de la guerra económica estadounidense contra los cubanos, que ya están sufriendo una profunda crisis energética como resultado directo del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Washington y las medidas unilaterales de la era Trump.

FOLA-India precisó que esta última escalada, diseñada para cortar por completo el suministro de combustible, será catastrófica, paralizará el sistema eléctrico y devastará todos los aspectos de la vida cotidiana de la nación caribeña.

“Seamos absolutamente claros sobre lo que esto significa. Hospitales sin electricidad. Incubadoras y máquinas de soporte vital que no pueden funcionar. Cirugías de emergencia realizadas sin luz. Escuelas y lugares de trabajo obligados a cerrar. Panaderías que no pueden operar”, accotó.

El grupo solidario agregó que como consecuencia de este nuevo reforzamiento del bloqueo, se verá afectado el transporte de alimentos y suministros médicos para las familias cubanas y se extenderá el hambre, la enfermedad y el sufrimiento.

“Este es un ataque deliberado contra toda una población civil, destinado a infligir dolor, privaciones y desesperación. Es cruel, calculado y costará vidas”, apuntó.

De igual modo, reafirmó que la orden ejecutiva, cínicamente titulada «Abordando las amenazas a Estados Unidos por parte del gobierno de Cuba», es una repugnante colección de mentiras e hipocresía, que lleva la impronta de la mafia pro-bloqueo de políticos cubanoamericanos extremistas, incluidos Marco Rubio, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, quienes durante mucho tiempo han buscado someter al pueblo cubano por hambre.

Denunció, en ese sentido, que Trump, Rubio y sus aliados buscan completar la labor descrita en el infame Memorando Mallory de 1960, el cual dejó claro el objetivo era de negar a Cuba «dinero y suministros», de «disminuir los salarios monetarios y reales» y de provocar «hambre, desesperación, para así obligar el derrocamiento del gobierno».

FOLA-India remarcó que esa declaración resulta una grotesca inversión de la realidad, pues Cuba nunca ha amenazado a ningún país y envía médicos a salvar vidas, mientras que Estados Unidos exporta bombas, tropas y guerra por todo el mundo, afirmó.

Señaló que Cuba es reconocida internacionalmente como una fuerza para la paz y la solidaridad humanitaria. Si Cuba amenaza el poder estadounidense de alguna manera, es solo con su ejemplo, enfatizó.

La organización india aseguró que esa nueva medida unilateral ponen en peligro no solo al pueblo cubano, sino también a los programas médicos y humanitarios internacionales de Cuba y a los millones de personas en todo el mundo que se benefician de ellos.

La orden ejecutiva de Trump también representa un ataque directo a la soberanía de todas las naciones, pues utiliza la coerción, el chantaje y la intimidación económica para obligar a otras naciones a aplicar su ilegal política de bloqueo contra Cuba, refirió.

«Esto es guerra económica. Es un castigo colectivo con consecuencias humanitarias devastadoras», advirtió.

El grupo de amistad exigió la condena de todos los Gobiernos y la revocación de la medida estadunidense y la defensa del derecho del pueblo cubano a desarrollarse en paz.

FOLA-INDIA instó, por ende, de manera urgente a intensificar las acciones de solidaridad con Cuba, presionar a los parlamentarios, movilizar a los sindicatos y organizaciones comunitarias, fortalecer los esfuerzos de ayuda humanitaria y construir el movimiento más amplio posible para defender a la nación caribeña y exigir el fin del bloqueo estadounidense.