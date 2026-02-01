domingo 01 febrero 2026
Gala Selección de Maestros cierra Jazz Plaza en Cuba

La gala Selección de Maestros, con el protagonismo del destacado pianista cubano Roberto Fonseca e invitados, despedirá hoy en la Sala Avellaneda el capitalino Teatro Nacional la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza.

El espectáculo reserva sorpresas y la actuación de artistas como Pedrito Calvo, Alexander Abreu, Haila María Mompié y Yasek Manzano, entre otros.

Hemos preparado un concierto muy especial y en momentos tan difíciles lo mejor que puedo ofrecer es mi música, declaró Fonseca en exclusiva a Prensa Latina.

La gala promete un toque especial, y se trata del vínculo con el séptimo arte, una de las atracciones que gusta sumar a su propuesta el premiado músico cubano.

Gracias a la tecnología, que te permite realizar pequeños filmes, incluiremos imágenes y retratos, pues hay maestros que ya no están con nosotros y queremos rendirles homenaje, significó.

También este domingo, pero un poco antes en la Sala Covarrubias el Teatro Nacional, tendrá lugar el concierto Arsenio Rodríguez, más allá del Son, bajo el liderazgo del pianista cubano Dayramir González.

Para la ocasión invitó al Conjunto Arsenio Rodríguez y a sus coterráneos Haila María Mompié, Alain Pérez, Alexander Abreu, Mandy Cantero, Osdalgia Lesme, Maykel Dinza, Eduardo Sandoval, Beatriz Márquez, y Los Muñequitos de Matanzas.

A la par de ambos espectáculos, acontecerán presentaciones en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Holguín, sedes del festival.

Más de mil 500 artistas nacionales y foráneos participan en esta edición del Jazz Plaza, uno de los eventos más importantes en la promoción del género en Cuba y la región.

