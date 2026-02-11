Fortalecen capacidades para el diagnóstico prenatal en Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba.— Con el objetivo de fortalecer el diagnóstico prenatal desde el nivel primario de Salud, especialistas del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) participan en el Curso Provincial de Electrocardiografía, que sesionó la víspera en Santiago de Cuba como parte de una estrategia de capacitación continua.

El encuentro, que se extenderá hasta el viernes próximo en el Centro Provincial de Genética Médica, reúne a profesionales vinculados al diagnóstico prenatal y a la atención integral a la gestante, con el propósito de dotarlos de conocimientos y destrezas para la detección temprana de afecciones que puedan incidir en la salud materna y fetal.

La doctora Valia Hernández, especialista de segundo grado en Imagenología, explicó que esta iniciativa se enmarca en la labor formadora del Centro, y destacó la importancia de la actualización de conocimientos para elevar la calidad de la atención a gestantes remitidas con riesgo incrementado de enfermedades cromosómicas o defectos congénitos.

Nuestra tarea fundamental es la prevención de los defectos congénitos y el aporte directo a la disminución de la mortalidad infantil asociada a estas causas, precisó Hernández, quien destacó la importancia de los entrenamientos a médicos de la Atención Primaria que se dedicarán al diagnóstico prenatal en los diferentes municipios, con el propósito de elevar la calidad de los servicios que se brindan.

Con más de 30 años dedicados al diagnóstico prenatal, el doctor Humberto Gómez, especialista de primer grado en Obstetricia y Ginecología, señaló que el programa territorial de genética tiene como eje esencial el perfeccionamiento del diagnóstico de los defectos congénitos mediante las ecografías realizadas en los distintos trimestres del embarazo.

La preparación del personal de salud en estas herramientas diagnósticas permite elevar la calidad de los servicios, reducir complicaciones y contribuir a mejores indicadores de salud materna y pediátrica en la provincia, consideró Gómez.

La directora del Centro Provincial de Genética Médica, doctora Margarita Argüelles Arza, explicó que en la provincia se implementan programas prenatales y postnatales orientados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los defectos congénitos y las enfermedades hereditarias.

Estos incluyen la electroforesis de hemoglobina, la cuantificación de alfafetoproteína, la pesquisa ultrasonográfica y el diagnóstico prenatal genético, con una cobertura del ciento por ciento de las gestantes en el territorio, excepto el programa genético, que es selectivo para poblaciones de riesgo.

Argüelles Arza resaltó la importancia de las tres pesquisas ultrasonográficas durante el embarazo, así como de los estudios especializados para la evaluación cardiovascular fetal, y señaló que, pese a las limitaciones materiales, estos programas garantizan la calidad de vida del producto de la concepción.

El Curso Provincial de Electrocardiografía forma parte de la estrategia del PAMI para elevar la calidad de los servicios médicos dirigidos a la población materna y pediátrica en Santiago de Cuba, mediante la superación científica y técnica de los profesionales de la salud.