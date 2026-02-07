sábado 07 febrero 2026
Fomentan en Santiago de Cuba la producción de materiales de la construcción

Granma
Los destinos principales son el programa de construcción de viviendas y la rehabilitación de las afectadas por el huracán Melissa

Texto y fotos Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba trabaja en la producción de unidades de ladrillos de barro y de canto (piedra), elaborados en los establecimientos de la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción (Epromac), «así como en las conexiones hidráulicas, arena natural, piedra triturada, losas hidráulicas y baldosas, cuyo destino es el programa de construcción de viviendas y la rehabilitación de las afectadas por el huracán Melissa».

Así dijo a Granma, Jesús Antonio Vera Shelton, director general de la entidad, líder en el fomento de la llamada autarquía en «renglones como los áridos y el uso de extensores del cemento como el polvo de piedra o cocoa y la cal, extraídos en los yacimientos que tenemos, y cuyo uso se ha generalizado en cuatro de los nueve municipios de la provincia».

En ese sentido, se ha tenido éxito en la colocación de losas hidráulicas, resanes y repellos a las paredes, e incluso en la confección de bloques de hormigón, en dependencia de la resistencia de la mezcla, previamente certificada en los laboratorios. «La dosificación depende de la labor que se realizará, y ha sido muy efectiva en la edificación de las viviendas tipología iv, en las que, excepto las cubiertas, el resto de los componentes es de producción local», destacó Yuniel Milanés Tassé, quien está al frente de la ejecución de la ampliación del reparto Julio Maceo, en el municipio de San Luis.

No obstante, «las demandas del Programa no se suplen dado el déficit de cemento, de combustibles y de generación del Sistema Eléctrico Nacional, puesto que nuestro equipamiento –en parte modernizado a partir de proyectos con la Federación de Rusia–, depende de esta», acotó el Director General.

Con presencia en todos los municipios santiagueros, Epromac apela a la explotación de los recursos de cada territorio, en función de que la producción local sea sostenible y se constituya en la principal fuente para que, de los 189 renglones necesarios para construir una vivienda, «41 sean producidos con materias primas endógenas y otros 76 a partir del reciclaje», concluyó.

