Empresa agroindustrial 23 de Julio: Un pilar importante en la producción de alimentos para Santiago de Cuba (+Fotos)

Fotos Corresponsalía Songo-LaMaya

Integrada por una treintena de formas productivas, la Empresa agroindustrial 23 de Julio es una fortaleza de Songo-La Maya. Al cierre del año 2025 la entidad cerró con importantes avances, aunque el huracán Melissa le dañó la mayoría de sus cultivos.

Las producciones que salen de esas tierras se destinan, en su mayoría, a la ciudad de Santiago de Cuba y otras benefician al consejo popular Los Reynaldo y a otros habitantes del municipio. Un total de 2 mil 599 productores se enfrascan a diario en la ganadería y los cultivos varios, aunque la empresa también posee un molino para pienso animal y procesan aceite de plantas oleaginosas.

Con una superficie de tierra de más de 23 mil hectáreas se sobre cumplieron los planes de siembra de las campañas de frío y primavera de 2025 y en la actual campaña de frío ya tienen sembradas unas 4 mil hectáreas. En esta etapa está previsto el incremento de nuevas áreas agrícolas que serán destinadas al cultivo de la yuca.

En el año anterior la empresa no cumplió sus planes de leche y carne, aunque la ganadería es su principal fortaleza. Para 2026 el plan de acopio de leche es de más de 483 mil litros y el de carne es de 80 toneladas. Al mismo tiempo trabajan en aumentar la cría de porcino, ovino, caprino, avícola, búfalos y peces de agua dulce.

Dándole cumplimiento al programa arrocero, la empresa se proyecta sembrar 30 hectáreas de arroz, creciendo en 10 más con respecto al año anterior para garantizar el consumo social del consejo popular. En esa demarcación hay un policlínico, casa nutricional para gestantes, un Sistema de Atención a las Familias y el hogar de ancianos del municipio.

Para el año 2026 el colectivo de la empresa se propone trabajar también en incorporar 8 nuevos Proyectos de Desarrollo Local dirigidos a la producción de alimentos, sembrar todos los espejos de agua que reúnan las condiciones, producir 80 toneladas de carne vacuna con destino a la industria y reabrir el coto porcino Vaquero con 500 animales.

Al mismo tiempo se proyectan crear un centro de doma de bueyes para garantizar la preparación de tierra, procesar 46.5 toneladas de harina de maíz, 1000 litros de aceite de planta oleaginosas y 20.7 toneladas de pienso criollo y crear 3 patios bufalinos con 105 cabezas.