El principio fundamental establecido para el sistema de salud en Santiago de Cuba ante la contingencia energética: es preservar los servicios básicos de atención a la población.

Por : Yailen Fuentes Cala

«Se le prestará prioridad al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), ninguna acción relacionada con este se detiene»; precisó el Dr. Miguel Ángel Díaz Núñez, Director General de Salud en la provincia.

«Asimismo, el Programa de Medicina Familiar, ningún consultorio está indicado a cerrarse, se mantienen en todas las áreas de salud, el médico y la enfermera de la familia en su primera prestación de atención.

Las farmacias comunitarias, aun y cuando no tengan en un momento determinado energía eléctrica, o no tengan el apoyo de grupos electrógenos; se mantienen prestando servicios con los medicamentos que hayan en existencia».

Se afecta el programa quirúrgico en el sentido de la cirugía electiva mayor y menor, exceptuando la cirugía oncológica; ese paciente queda protegido.

«Igualmente la cirugía pediátrica de los niños que tienen pendiente corrección de malformaciones encogénitas, ese tipo de procedimientos se va a proteger».

Garantizada está, como en cualquier eventualidad, la atención al paciente urgente y emergente; y con ella no debe haber ninguna dificultad.

«El programa de sangre es algo que hay que priorizar y en lo que insistimos a la población.

Independientemente de las dificultades para la transportación, los bancos de sangre estarán ahí esperando que aparezca ese donante voluntario».

Otro programa igual de sensible es el de Hemodiálisis.

«En la provincia hay alrededor de 224 pacientes con ese padecimiento, que es necesario hospitalizar, a excepción de los que vivan cerca del hospital porque Cubataxi no va a disponer del combustible para su transportación como habitualmente se hace en días alternos».

Por otra parte se ha indicado la hospitalización de oncopacientes que ambulatoriamente van al centro oncológico a recibir radiación o quimioterapia, salvo que vivan cerca de la institución.

«Se organiza en este minuto la creación de brigadas clínico-quirúrgicas que se trasladarán a territorios distantes, dígase Chivirico en el municipio de Guamá, Segundo y Tercer Frente».

De otras acciones que se vayan organizando, se informará oportunamente por los canales oficiales, mientras tanto, el objetivo esencial y prioritario es garantizar la atención médica básica a la población.

Por lo tanto, nadie quedará desprotegido y mucho menos pacientes pertenecientes a alguno de los programas.