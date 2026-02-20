Denuncian aumento de arrestos en Cisjordania durante el Ramadán

Ramala, 20 feb.— El director general del Club de Prisioneros Palestinos, Amjad al-Najjar, denunció hoy un aumento notable de los arrestos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania tras el comienzo del Ramadán, mes sagrado para los musulmanes.

Las detenciones en la Ribera Occidental aumentaron de forma drástica desde el comienzo del Ramadán, alertó al-Najjar en un comunicado.

El activista destacó que los arrestos incluyeron a mujeres y menores de edad y afirmó que la escalada se enmarca en una política sistemática de atacar y presionar a los palestinos.

Como ejemplo citó la situación en la sureña ciudad de Hebrón, la más poblada del territorio, al señalar que está sometida a intensas campañas por parte del Ejército y la Policía de ese país.

Aunque zonas como Tulkarm y Jenin son blanco de grandes operaciones castrenses, Hebrón está siendo testigo de un exterminio silencioso a través de continuas detenciones y un control militar completo, advirtió.

Al-Najjar describió las violaciones a los derechos humanos que acompañan a esos arrestos.

“Las fuerzas de ocupación entran a las casas por la fuerza, utilizan perros policía, dejan destrucción en las casas, a veces impiden a los detenidos ponerse la ropa y atacan a niñas y estudiantes”, apuntó.

Según datos palestinos, desde el estallido del actual ciclo de violencia en la región, en octubre de 2023, las tropas israelíes detuvieron a más de 21 mil personas en la Ribera Occidental.

Esta semana, dos organizaciones palestinas condenaron el endurecimiento de las condiciones de detención de los palestinos encarcelados en Israel al estimar que profundizan los crímenes y las violaciones a sus derechos.

La Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros y el Club de Prisioneros criticaron en un comunicado conjunto la decisión del Servicio Penitenciario de Israel de realizar enmiendas legales que afectarán a los llamados detenidos administrativos.

El pasado mes, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados denunció que las cárceles del país se convirtieron en campos de tortura para prisioneros palestinos, bajo una política oficial basada en el abuso físico y psicológico, el hambre y la negligencia médica.

En un reporte titulado “El infierno en la Tierra”, la ONG criticó la estrategia de las autoridades de ese país contra los reclusos y destacó que al menos 84 de ellos murieron en cárceles y centros de detención desde el inicio de la agresión contra la Franja de Gaza, en octubre de 2023, hasta diciembre del pasado año.

Días antes, el diario The Times of Israel reveló un informe de la Defensoría Pública, el cual admitió que los palestinos encarcelados enfrentan condiciones no aptas para seres humanos y son sometidos a métodos de torturas