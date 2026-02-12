Comisión Nacional de Béisbol anuncia equipo Todos Estrellas de la 64 SNB y los jugadores que viajarán a Nicaragua

La Comisión Nacional de Beisbol informó este miércoles a la prensa la conformación del equipo Todos Estrellas de la 64 Serie Nacional de Béisbol, así como la nómina de 30 jugadores que representarán a Cuba en una gira de cuatro partidos amistosos en Nicaragua.

El anuncio tuvo lugar en el salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano, donde el director de la Serie, Carlos Martín, presentó la selección integral de los mejores atletas, tomando en cuenta tanto aspectos ofensivos como defensivos.

Entre los jugadores distinguidos figuran Andrys Pérez (c, MTZ), Jonathan Bridón (1b, CAV), Liuber Gallo (2b, SSP), Ángel Alfredo Hechavarría (3b, IND) y Luis Raúl Domínguez (ss, HOL). Como jardineros fueron seleccionados Rafael Álvarez (lf, CMG), Leonel Moas (cf, CMG) y Yasiel González (rf, HOL). Este último recibió además la condición de Jugador Más Valioso, mientras que el joven Yorlis Bravo (HOL) fue reconocido como Novato del Año por su versatilidad en los tres jardines y varias posiciones del cuadro.

En cuanto al pitcheo, el tunero Yosmel Garcés obtuvo el Premio José Antonio Huelga como mejor lanzador derecho, y el artemiseño Geonel Gutiérrez fue distinguido con el Premio Santiago “Changa” Mederos como mejor zurdo.

De manera paralela, Martín dio a conocer el equipo Cuba de 30 jugadores que viajará a Nicaragua este mes para disputar cuatro encuentros amistosos.

El calendario incluye partidos en Masalla (19 de febrero), León (22), Rivas (25) y Managua (27).

La nómina está integrada por tres receptores (Andrys Pérez, Andy Cosme y Leonardo Montero), seis jugadores de cuadro (Yoel Yanqui, Ariel Martínez, Ángel Alfredo Hechavarría, Cristian Rodríguez, Luis Vicente Mateo y Yulieski Remón), seis jardineros (Raydel Sánchez, Yasiel González, Yoelkis Guibert, Roel Santos, Alfredo Despaigne y Leonel Moas) y quince lanzadores, entre ellos figuras como Liván Moinelo, Raidel Martínez, Yoennis Yera y Frank Abel Álvarez.

Con estas designaciones, la Comisión Nacional de Beisbol busca reconocer el desempeño de los atletas más sobresalientes de la Serie Nacional y, al mismo tiempo, fortalecer la preparación del béisbol cubano en escenarios internacionales.

(Con información de Jit)