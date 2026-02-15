Campesinos sanluiseros desarrollan actividades en saludo a aniversario 65 de su organización

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Empeños productivos acompañarán las celebraciones por el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) aquí.

En el acto provincial por el 67 aniversario del Primer Congreso Campesino en Armas, comenzó oficialmente el plan de actividades que saluda, además, el centenario del nacimiento del líder histórico Fidel Castro Ruz, explicó George Olivares Massó, Presidente provincial de la organización campesina.

Olivares expuso que ese día inició el recorrido de la Bandera Aniversario 65 de la ANAP; y que viajará por cooperativas, fincas y sitios históricos de la provincia de Guantánamo y luego será entregada a los campesinos santiagueros.

Este periplo del estandarte concluirá en la provincia que será sede en mayo de 2026 de las actividades centrales por el 17 de Mayo.

Son prioridades del sector cooperativo y campesino para esta etapa la declaración de cooperativas que muestren resultados integrales, con la condición 65 aniversario de la ANAP y homenajear a los jóvenes vanguardias juveniles campesinos a nivel municipal, provincial y nacional. Además, se reconocerán a los asociados destacados en la producción.