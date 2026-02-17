Avanza instalación de paneles solares en cuerpos de guardia de policlínicos del país

Ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, que incluye una persecución sin precedentes contra las fuentes de suministro de combustible a la Isla, Cuba acelera la instalación de paneles solares fotovoltaicos en instituciones priorizadas del Sistema de Salud.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Salud Pública en su cuenta en X, el proyecto de instalación de estos módulos solares ya se encuentra en marcha.

La medida, que forma parte de un programa gubernamental de contingencia, busca proteger los servicios vitales para la población, y garantizar la operatividad de los cuerpos de guardia en policlínicos de todo el país.

Esta acción, que se extiende a lo largo del país, beneficia a 161 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 305 casas de abuelos, 556 policlínicos, entre otras infraestructuras vitales.

Con acciones como la instalación de paneles solares en los cuerpos de guardia, el Sistema de Salud cubano ratifica su voluntad de no dejar a nadie desamparado y de vencer los obstáculos impuestos desde el exterior.

En estos tiempos difíciles, la solidaridad y la búsqueda de soluciones autóctonas se erigen como las principales armas para proteger lo más preciado: la vida del pueblo cubano.