Avanza instalación de paneles solares en cuerpos de guardia de policlínicos del país

Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Con acciones como la instalación de paneles solares en los cuerpos de guardia, el Sistema de Salud cubano ratifica su voluntad de no dejar a nadie desamparado y de vencer los obstáculos impuestos desde el exterior

Ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, que incluye una persecución sin precedentes contra las fuentes de suministro de combustible a la Isla, Cuba acelera la instalación de paneles solares fotovoltaicos en instituciones priorizadas del Sistema de Salud.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Salud Pública en su cuenta en X, el proyecto de instalación de estos módulos solares ya se encuentra en marcha.

La medida, que forma parte de un programa gubernamental de contingencia, busca proteger los servicios vitales para la población, y garantizar la operatividad de los cuerpos de guardia en policlínicos de todo el país.

Esta acción, que se extiende a lo largo del país, beneficia a 161 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 305 casas de abuelos, 556 policlínicos, entre otras infraestructuras vitales.

En estos tiempos difíciles, la solidaridad y la búsqueda de soluciones autóctonas se erigen como las principales armas para proteger lo más preciado: la vida del pueblo cubano. 

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
