domingo 15 febrero 2026
Ataques aéreos contra posiciones del grupo terrorista Daesh en Siria

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Damasco, 15 feb.— El ejército de Estados Unidos ejecutó 10 ataques aéreos contra más de 30 objetivos del grupo terrorista Daesh en Siria, entre el 3 y el 12 de febrero, divulgó hoy el canal Syria TV.

Según el medio, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) explicó en un comunicado que las incursiones fueron dirigidas contra posiciones y depósitos de armas de la organización, y se empleó munición de precisión.

Las autoridades sirias no han comentado sobre estos ataques, aunque en ocasiones anteriores afirmaron que este tipo de acciones se realiza en coordinación con Damasco tras la incorporación oficial de este país árabe a la Coalición Internacional contra el Daesh que agrupa a 90 naciones y es liberada por Estados Unidos.

Las acciones se enmarcan en la denominada “Operación Ojo de Halcón”, iniciada el 20 de diciembre de 2025, en respuesta a un ataque perpetrado el día 13 del mismo mes en las cercanías de la ciudad de Palmira, en el centro de Siria, que causó la muerte de dos soldados de Estados Unidos y un traductor civil contratado por el ejército de ese país.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
