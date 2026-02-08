Asegura Universidad de Oriente desarrollo del curso en medio de contingencia energética(+Fotos)

Fotos: José Vladimir Pérez

La Universidad de Oriente adopta un conjunto de acciones para preservar la continuidad de los procesos formativos de la Educación Superior en Santiago de Cuba, ante la contingencia energética provocada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

Según precisó la Dra. C. Diana Sedal Yanes, rectora de la institución, se intensifican las medidas de ahorro energético con el objetivo de sostener el proceso esencial de formación profesional, prioridad en el actual contexto.

La directiva explicó que en la próxima semana comenzarán los exámenes de culminación de estudios correspondientes al primer período, por lo que exhortó a los estudiantes a concentrar sus esfuerzos en la preparación de las asignaturas que concluyen con pruebas finales.

Sedal Yanes aseguró que no se prevé la suspensión de los procesos académicos inmediatos, teniendo en cuenta las afectaciones ya registradas durante el primer período lectivo. En consecuencia, se mantendrá la realización de los exámenes ordinarios hasta el 14 de febrero. De presentarse condiciones que demanden el traslado de estudiantes, las actividades docentes se reordenarían en un plazo de 12 días, con la reanudación del calendario académico a inicios de marzo.

Entre las medidas implementadas sobresale además el reforzamiento de los sistemas de custodia y protección de los recursos de la universidad, a través de los esquemas de guardia establecidos, así como el mantenimiento de una comunicación sistemática con estudiantes, profesores, trabajadores y directivos. Para ello, permanecerán activos todos los canales institucionales, incluidas las redes sociales, a fin de informar oportunamente cualquier modificación derivada de la situación energética.

La rectora aclaró que los estudiantes de carreras con una duración de cinco años y medio no realizarán por el momento la culminación de estudios, prevista ahora para el mes de marzo. Asimismo, adelantó que algunos procesos de acreditación de carreras programados para febrero deberán posponerse, información que se comunicará oportunamente a los colectivos correspondientes.

Sedal Yanes recordó que en los últimos dos años la Universidad de Oriente ha enfrentado escenarios similares, en los cuales ha logrado ajustar de manera sistemática sus dinámicas académicas. En tal sentido, afirmó que, pese a la complejidad de la contingencia, la comunidad universitaria se mantiene activa y organizada para asegurar la continuidad del curso y la calidad del proceso docente educativo.