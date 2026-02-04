miércoles 04 febrero 2026
Analizan en Santiago de Cuba gestión de la cultura en el 2025

ACN

Santiago de Cuba.— Intelectuales, creadores y directivos de entidades y consejos de la cultura evaluaron las principales deficiencias y logros del sector durante el 2025, con la premisa de perfeccionar la calidad de la programación y fortalecer el trabajo comunitario.

Raulicer García, titular en la provincia, refirió este martes que fue un período de retos, donde se fortalecieron las estrategias y gestión institucional, en aras de cumplir los objetivos de trabajo, pese a las fuertes limitaciones emanadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, la contingencia energética y el impacto del huracán Melissa.

Se potenció la programación con un mayor enfoque hacia la comunidad, y con la participación activa de los artistas y creadores desde su concepción hasta su concreción, señaló.

Expresó la consolidación de las relaciones con organizaciones como la Asociación Hermanos Saíz, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Sociedad Cultural José Martí, entre otras, y, además, con las universidades del territorio.

Resaltó la realización de eventos y jornadas y de la Feria de Innovación del gremio por primera vez, con el propósito de consolidar el ejercicio de la ciencia y contribuir al desarrollo de la cultura en la provincia.

Destacó el trabajo de las más de 50 brigadas artísticas vinculadas a los centros de evacuación y a comunidades afectadas del territorio indómito por Melissa.

Según Rafael Mila, jefe del departamento de la Enseñanza Artística, en el 2025 se laboró en función de elevar la calidad del proceso docente educativo, estando entre las prioridades el trabajo con la historia local y nacional, la superación del claustro y el mantenimiento a los centros.

En el encuentro de trabajo, realizado en la marquesina del Teatro Heredia, de esta ciudad, se agasajaron proyectos, instituciones, agrupaciones y personalidades con resultados destacados en el período.

Para este año 2026 el sector de la cultura en Santiago de Cuba proyecta asegurar los procesos de creación, promoción y comercialización de las obras de los creadores a partir de la gestión institucional, potenciando el desarrollo de la crítica especializada, así como consolidar el trabajo en la preservación del patrimonio material, inmaterial y documental.

Impulsar las labores de reparación y mantenimiento en el sistema institucional, incrementar la gestión económica de las Industrias Culturales y Creativas con un criterio descolonizador, y perfeccionar los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado constituyen acciones a realizar en el actual período.

