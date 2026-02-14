Agua y saneamiento centrarán 39 Sesión Ordinaria de Asamblea UA

Addis Abeba, 14 feb.— La 39 Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana (UA) sesionará hoy bajo el tema “Asegurar la disponibilidad sostenible de agua y los sistemas de saneamiento seguro para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063”.

El cónclave de dos días que convoca a Jefes de Estado y de Gobierno de la UA es el órgano supremo de toma de decisiones que comprende a todos los líderes de los Estados miembros, además de desempeñar un papel crucial en la configuración de políticas y en el abordaje de los desafíos continentales.

La agenda de trabajo prevé el análisis de los informes sobre el trabajo realizado en la Agenda Temática de la Unión (paz y seguridad, integración y desarrollo sostenible y la voz de África), las reformas institucionales, la experiencia de Sudáfrica en la presidencia del G20 y la participación de la organización continental en ese foro para la cooperación económica.

Otros temas a debatir serán el nombramiento de los 10 miembros del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, el examen del informe sobre las situaciones de conflicto en Sudán y Sudán del Sur, así como la situación en la región del Sahel.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, presentará su reporte anual, incluido el Campeón de la Agenda 2063, entre otros temas.

A propósito del tema de este año, los participantes de la cumbre piden acciones urgentes y concretas para abordar la crisis del agua del continente, enfatizando que la unidad y la cooperación son esenciales para el desarrollo sostenible.

El ministro de Finanzas de Nigeria, Ogho Okiti, en declaraciones a la Ethiopian News Agency advirtió que África “no está en un muy buen lugar” con respecto a la sostenibilidad del preciado recurso, citando brechas persistentes en su acceso, el saneamiento y el riego.

Okiti enfatizó, en ese sentido, que el cónclave debe ofrecer resultados tangibles, y no “simplemente otra charla”. Pidió medidas decisivas para ampliar el acceso al agua para el consumo de agua, agricultura y saneamiento en todo el continente.

Por su parte, el especialista en temas de relaciones internacionales africanas, Maki Moghrabi, consideró la reunión como oportuna y esencial.

“El tema de la cumbre se basa en el agua y el derecho de los africanos a tener agua pura. Ese es un gran problema para África”, dijo al señalar la paradoja de que millones de personas carecen de un acceso confiable al líquido a pesar de los abundantes recursos superficiales y subterráneos.

Ambos entrevistados enfatizaron que la cooperación continental es fundamental, no solo para la seguridad hídrica, sino también para un desarrollo, comercio y paz más amplios.

“En términos de conocimiento, inversión, flujos de capital y comercio, realmente, realmente nos necesitamos mutuamente. La asociación en todo el continente ya no es una opción; es el único camino viable hacia adelante”, aseveró Okiti.