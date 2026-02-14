sábado 14 febrero 2026
Activistas italianos rechazan bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Los 10 clubes de la Asociación de Amistad Italia–Cuba, en Lombardía, aprobaron una agenda de acciones para contrarrestar la guerra mediática y psicológica que pretende dividir al pueblo de la mayor de las Antillas.

Franco Tonon, coordinador de esta organización social en esa región, expresó en una comunicación publicada en el periódico 26 de Las Tunas, derivada de un acto efectuado en el consulado del país caribeño en Milán : “Remplazaremos el cerco del bloqueo con el de la solidaridad internacional y lucharemos junto a Cuba por su soberanía, libertad e independencia”.

“Cuba no está sola”, corearon los activistas italianos en el encuentro solidario, con la presencia de Jorge Luis Cepero Aguilar, embajador de Cuba en Milán, acompañado del cónsul José Luis Darias.

En la cita se significó que no se trataba de un acto protocolar, sino un llamado a cerrar filas contra el bloqueo económico, financiero y comercial con la isla.

Cepero Aguilar recordó el crimen cometido en Venezuela por el gobierno de Estados Unidos para secuestrar al legítimo presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, en un acto de prepotencia que viola los derechos internacionales, y en el que murieron heroicamente 32 cubanos .

Durante décadas activistas de la Asociación de Amistad Italia- Cuba han visitado con frecuencia la provincia de Las Tunas, con actos solidarios en hospitales y centros educacionales para intercambiar con los colectivos, realizar donaciones y trabajar juntos para embellecer las instalaciones.

