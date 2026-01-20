Un puente académico entre Cuba y China: Firma histórico en Oriente (+Fotos)

Con información de la Universidad de Oriente.

Del 13 al 16 de enero, la Dra.C. Diana Sedal Yanes, rectora de la Universidad de Oriente en Cuba, realizó una visita de trabajo a la República Popular China que marca un hito en la colaboración educativa entre ambas naciones.

El objetivo central: sentar las bases para el establecimiento del primer Colegio Internacional China-Cuba en suelo cubano.La agenda, intensa y productiva, comenzó en las oficinas de Yimi Edu, donde se afinaron los detalles del proyecto, desde el protocolo de admisión hasta los mecanismos de intercambio académico para profesores y estudiantes.

Pero el momento cumbre llegó con la ceremonia oficial de firma del convenio, testigo no solo de los representantes de las instituciones educativas, sino también de funcionarios de la Embajada de Cuba en China, subrayando la importancia estratégica de esta alianza.

La rectora Sedal Yanes fue recibida con hospitalidad y visión de futuro por las máximas autoridades de prestigiosas casas de estudio chinas, incluidas la Universidad Normal de Nanyang y la Universidad de Industria Ligera de Zhengzhou.

En estos espacios, el diálogo trascendió lo protocolario. Se exploraron áreas de interés común que prometen enriquecer la cooperación bilateral: formación conjunta, movilidad académica en pregrado y posgrado, y el reconocimiento mutuo de créditos, culminando con la firma de un sólido acuerdo de cooperación.

Un encuentro particularmente significativo tuvo lugar en la facultad de Marxismo, reflejando la profundidad del intercambio intelectual que se busca impulsar.

Esta visita, más que una serie de reuniones, es un testimonio tangible de cómo la cooperación Cuba-China continúa consolidándose y expandiéndose hacia nuevos horizontes.

El futuro Colegio Internacional no será solo un centro educativo; será un puente permanente de conocimiento, cultura y amistad, construido desde el Alma Mater oriental para unir a dos pueblos hermanos.