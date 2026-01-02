Siempre Lucía: Adela Legrá, el rostro eterno de la tierra cubana (+Fotos)

Con la suavidad con la que se apaga la última luz del atardecer en la sierra, nos llega la noticia.

El cine cubano está de luto. Desde el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) se confirmó el sensible fallecimiento de la actriz Adela Legrá, en la madrugada de hoy, en Santiago de Cuba.

A sus 86 años, partió físicamente una de las presencias más auténticas y fundacionales de nuestra pantalla, dejando tras de sí una estela de verdades filmadas y un rostro inolvidable grabado en la memoria colectiva.

La noticia, seca en su formalidad, apenas es el eco de una vida de fortaleza y entrega. Adela, oriunda de los campos de Oriente, no llegó al cine por los pasillos de una escuela de arte, sino por los caminos polvorientos de la vida misma.

Sus manos, antes de acariciar la luz de los focos, acunaron el café, sembraron la tierra y recolectaron los frutos de Cuba. Fue en ese trajín honesto, mientras trabajaba como activista en Baracoa, donde la mirada sensible del director Humberto Solás descubrió no a una actriz, sino a una esencia: la de la mujer cubana, recia, bella, sincera y profundamente auténtica.

De ese encuentro nació Manuela, y después, su consagración. Adela se convirtió, para siempre, en una de las tres Lucías. No la de los salones habaneros, sino la Lucía tercera, la de 196…, la de la tierra, la del despertar. En su rostro, cincelado por el sol y la labor, el pueblo cubano se vio reflejado sin artificios.

Fue un espejo limpio que devolvía una imagen poderosa de sí mismo. Su interpretación no fue solo actuación; fue una revelación, un pedazo de alma campesina entregado a la película que se convertiría en columna vertebral de nuestro cine.

Su partida, tras una hospitalización de urgencia en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, deja un silencio profundo. Pero su voz, esa mirada franca que desafiaba a la cámara, permanecerá vibrando en cada fotograma.

Más allá de Lucía, su filmografía es un recorrido por décadas de cinematografía nacional, trabajando junto a titanes como Sergio Giral, Octavio Cortázar, Enrique Pineda Barnet y el propio Solás, con quien mantuvo un fértil vínculo creativo hasta Barrio Cuba.

La noticia se mezcla con el homenaje. No hace mucho, en Camagüey, recibió, junto a otros grandes, por sus aportes invaluables.

Un reconocimiento que hoy sentimos pequeño frente a la magnitud de su legado.

En las próximas horas, su pueblo santiaguero la despedirá. Su cuerpo será velado en la Funeraria El Calvario, donde familiares, colegas, amigos y admiradores podrán tributar el último adiós a esta mujer que fue, ante todo, siempre Lucía, siempre Adela, la campesina que conquistó la luz y se convirtió en leyenda.

Descanse en paz, Adela Legrá.

(1938 – 2025).

Filmografía destacada:

Manuela (1965)

Lucía (1968)

Rancheador (1976)

El Brigadista (1977)

Aquella larga noche (1979)

Polvo Rojo (1981)

Vals de la Habana Vieja (1988)

Miel para Oshún (2001)

Barrio Cuba (2005)