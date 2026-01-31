domingo 01 febrero 2026
Santiago de Cuba fortalece su preparación en el Día Nacional de la Defensa (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de Niurka Bell Calzado.

Bajo orden y disciplina, la provincia de Santiago de Cuba desarrolló este domingo el ejercicio del Día Nacional de la Defensa, una jornada consagrada a elevar la preparación de los órganos de dirección y mando para la protección de la nación.

La actividad, que transcurrió con éxito, tuvo como objetivo fundamental robustecer la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de agresión.

Durante las maniobras, se ejecutaron ejercicios de tiro, voladuras controladas de cargas explosivas y maniobras con vehículos aéreos no tripulados, demostrando el continuo perfeccionamiento táctico y técnico de las fuerzas.

En el transcurso del ejercicio, se ratificó nuevamente la posición unánime del pueblo cubano de rechazo a las medidas hostiles y de bloqueo recrudecidas durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, reafirmando la voluntad de defender la soberanía e integridad de la patria.

La jornada contó con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial; el vicegobernador Waldis Gonzáles Peinado; Niurka Bell Calzado, miembro del ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El ejercicio constituyó una muestra más de la unidad, el estado de alerta permanente y la disposición de Cuba para preservar su paz y su derecho a la autodeterminación.

