San Luis apuesta por la innovación: Partido evalúa nuevas estrategias productivas (+Fotos)

En un Pleno extraordinario del Comité Municipal, los dirigentes y militantes de San Luis analizaron con sentido de urgencia la implementación local de los lineamientos nacionales trazados por el Partido Comunista de Cuba.

El encuentro, lejos de ser un mero ejercicio formal, se convirtió en una convocatoria explícita a la transformación de los métodos de trabajo.

La miembro del Comité Central, Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba, interpeló directamente a la militancia:

“A no continuar haciendo lo mismo”. Su llamado fue a la búsqueda creativa de soluciones que inyecten dinamismo a sectores tradicionales como la caña, el café y el carbón, considerados claves para el despegue económico del territorio.

Reconoció el esfuerzo realizado, pero subrayó que es tiempo de ganar un nuevo impulso, especialmente en el programa alimentario y en los asuntos que impactan directamente la vida cotidiana de los sanluiseros.

El debate se centró en la unidad como pilar para cerrar el año con resultados económicos y sociales superiores. Johnson enfatizó que el fortalecimiento de las estructuras de base del Partido y el mantenimiento de la disciplina partidista son esenciales para traducir las políticas en una conducción política efectiva, donde la población sienta verdaderamente atendidas sus preocupaciones.

En un contexto marcado por lo que se definió como “constantes amenazas” del gobierno de Estados Unidos, la defensa de la Patria se reafirmó como prioridad indiscutible.

El pleno cerró con el compromiso de materializar acciones concretas, bajo la premisa de que la unidad y la innovación en el quehacer diario son el camino para que San Luis consolide sus avances y enfrente los retos de la nueva etapa.