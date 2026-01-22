jueves 22 enero 2026
Palestinos condenan asesinato de tres periodistas en ataque israelí

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Partidos, sindicatos, políticos y numerosas ONG palestinas condenaron hoy el asesinato de tres periodistas en un ataque israelí contra su vehículo mientras filmaban en uno de los campamentos de refugiados de la Franja de Gaza.

La muerte anoche de Muhammad Qashta, Abdul Raouf Shaath y Anas Ghneim constituye un nuevo crimen de guerra y una peligrosa escalada en las sistemáticas violaciones del acuerdo de tregua, advirtió en un comunicado el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Por ello, Hamas instó a la comunidad internacional, en especial a la ONU y a Estados Unidos, a adoptar medidas urgentes para detener las constantes agresiones israelíes.

En similar sentido se pronunció la Yihad Islámica, que denunció la nueva agresión y rechazó cualquier error por parte del Ejército.

Esto no es un error de campo, sino más bien un mensaje político del gobierno de ocupación, que declara su rechazo explícito y sobre el terreno a pasar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, estimó.

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza criticó el bombardeo y llamó a la Federación Internacional de Periodistas, a la Federación de Periodistas Árabes y a todos los organismos del sector a condenarlo.

También la Asamblea de Periodistas Democráticos y el Sindicato de Periodistas Palestinos condenaron el crimen.

Ese último gremio afirmó en un comunicado que los ataques contra periodistas se enmarcan en una política sistemática seguida por ese Estado para silenciar la voz palestina, impedir la transmisión de la verdad y evitar la divulgación de sus violaciones en Gaza.

Por su parte, el Foro de Medios Palestinos lamentó la muerte de los comunicadores y reveló que desde el inicio del actual ciclo de violencia, en octubre de 2023, Israel asesinó a 260 trabajadores del sector en los territorios ocupados.

La Oficina de Prensa de los Prisioneros denunció esta semana que Israel mantiene encarcelados en la actualidad a 40 comunicadores palestinos, mientras otros dos se encuentran en paradero desconocido.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó, en 2024, el Premio Guillermo Cano a los periodistas palestinos que cubren el conflicto como reconocimiento a su labor.

