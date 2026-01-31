Otro centro de Salud en transformación digital

Díaz-Canel visitó en La Habana el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo

La transformación digital en el sector de la Salud, en Cuba, significa una revolución en los modos de asumir las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es un notable salto en el cual la Isla está enfrascada, a pesar de todos los desafíos, incluso a pesar de estos tiempos tan particularmente difíciles.

Tal vez una de las mejores y recientes noticias al respecto sea que el Ministerio de Salud Pública (Minsap) ya cuenta con el marco legal regulatorio para la transformación digital; y que son 98 las instituciones que ya cuentan con módulos, digitalizados, de los sistemas de trabajo.

Por una salud digital es el nombre del proyecto sombrilla que abarca desde la atención primaria hasta la terciaria, y que hará más eficiente la manera de atender a las personas.

Precisamente para ese tema, este viernes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en La Habana el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo.

En el teatro del hospital –reabierto en la ocasión, después de dos años–, el Jefe de Estado –acompañado de los ministros de Salud Pública, José Angel Portal Miranda; y de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; así como de otros directivos– recibió una explicación detallada a cargo de la directora, doctora Mirtha Miranda Ley, sobre la transformación digital en el centro, desde hace unos cinco años.

La Directora del hospital –centro que cuenta con 241 camas, 31 especialidades médicas, y nueve salones de operaciones– había explicado a la prensa que los procesos de la transformación digital favorecen, aceleran y permiten «una mejor calidad de asistencia a los pacientes», y un mejor desempeño de los profesionales.

«Uno de los grandes proyectos a que aspiramos en 2026 –había enunciado la especialista– es manejar y desarrollar la Inteligencia Artificial en las instituciones de Salud. Eso representa un salto importante». Dijo que esa herramienta «favorece la calidad y exactitud en los diagnósticos».

Miranda Ley hizo referencia a componentes del proyecto de transformación digital de la Salud, entre los cuales mencionó los registros médicos electrónicos, la telemedicina, la teleducación, la Salud móvil, la infraestructura e interoperabilidad, y el marco legal.

Al ofrecer detalles sobre las proyecciones de trabajo, habló de garantizar la sostenibilidad tecnológica de la institución; de la historia clínica de los pacientes; de equipar los salones de operación para incorporarlos a la telemedicina y a la teledocencia; de seguir en el camino de la capacitación de quienes deben ser los artífices de la transformación digital; y de incorporar, por sus indudables ventajas, la Inteligencia Artificial.

Luego del intercambio, el Jefe de Estado recorrió varios recintos del hospital, y conoció detalles sobre cómo transcurre una teleconsulta entre especialistas de la institución y colegas de un policlínico de la ciudad. En el Departamento de Admisión intercambió con profesionales acerca del proceso de inscripción hospitalaria.

Sobre el proceso de transformación digital, el ingeniero y jefe del Grupo de Informática de la institución, Borys Lío Alonso, compartió a la prensa más detalles: «Nuestro grupo de trabajo, en cooperación con pequeños grupos que hemos conformado, con ingenieros y técnicos de las áreas aledañas, hemos ido creando la Red, la infraestructura para poder ir creciendo con respecto a todas las aplicaciones y soluciones, para dar soporte a las necesidades de la institución desde el punto de vista de sus necesidades informáticas».

Borys mencionó el «sistema de radiología totalmente digital»; y añadió que, en estos momentos, el software Galen Clínicas está siendo utilizado en «la parte de gestión de pacientes –entiéndase admisión, inscripción, control de turnos, toda la gestión estadística–». Gradualmente, dijo, «esperamos poder llevar (esa herramienta) a las demás áreas, incluyendo los laboratorios, o las de radiología».

La meta, recalcó, sería «lograr la historia clínica electrónica».«La transformación digital no solo es inyectar recursos y equipamientos», resaltó Borys, en clara alusión a la importancia que entraña el cambio a más largo plazo, el verdaderamente profundo. Se refería al cambio mental, al cambio cultural, sin el cual no sería posible seguir transformando.