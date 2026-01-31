sábado 31 enero 2026
La Alianza Forjada en las Aulas: Un Día para la Historia (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Un amanecer de enero de 1974. La brisa cálida del Caribe se encuentra con el rigor de un legado que cruzó mares y continentes.

En La Habana, dos visiones del mundo, aparentemente distantes en el mapa, se funden en el más noble de los propósitos: la formación de la joven luz de la Revolución.

El treinta y uno de enero queda marcado no por un acto protocolario, sino por la materialización de un símbolo.Bajo el cielo cubano, se alzan las líneas prometedoras de la Escuela Vocacional “Vladimir Ilich Lenin”.

Más que un edificio, es un puente de esperanza. Y en su umbral, dos figuras históricas encarnan el espíritu de aquel puente: el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer Ministro, voz y guía de la audaz Revolución cubana, y Leonid Ilich Brezhnev, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

No solo fue la inauguración de una escuela. Marcó la consagración de una alianza forjada en la solidaridad y el horizonte compartido de un futuro socialista.

Fidel, con su verbo de profeta laico y su mirada puesta en el porvenir de la Isla, observa el fruto de una colaboración fraterna.

A su lado, Brezhnev, representante de la potencia que emergió de la Revolución de Octubre, presencia cómo el nombre de su más ilustre líder, Lenin, se graba en el corazón educativo de América.

El acto trasciende la política. Habla un lenguaje de sensibilidad histórica: el de la entrega del conocimiento como herramienta suprema de emancipación.

En estas aulas no solo se enseñarán ciencias y letras; se cultivará el “Hombre Nuevo”, se alimentará el intelecto con el fuego de la conciencia. Fue un regalo de la URSS a Cuba, sí, pero también es un compromiso de Cuba con el mundo: formar a sus hijos con el rigor de la técnica y la moral del internacionalismo.

Aquella jornada queda como un testimonio silente y potente. Las piedras de la “Vladimir Ilich Lenin” siguen hoy guardando el eco de aquellas presencias, el murmullo de los acuerdos firmados con la pluma de la historia y la tinta de la convicción.

Un día en que dos comandantes de destinos hermanos, frente a la juventud congregada, rubricaron con su presencia que la verdadera revolución no se defiende solo en los campos de batalla, sino, con igual fervor, en las trincheras luminosas de las aulas.

Allí, en aquellos pupitres, empezaría a escribirse el próximo capítulo.

