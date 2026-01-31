sábado 31 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Inicia Campeonato Nacional Pequeñas Ligas de Béisbol (+Fotos)

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

Este sábado 31 de enero inició el evento de pelota en las diferentes zonas del país y el municipio Santiago de Cuba está representado en las categorías 13-14 y 15-16.

Ambas novenas gana por no presentación del equipo Guantánamo, lamentablemente las autoridades de la hermana provincia no pudieron resolver el transporte para cumplir con el calendario de este sábado inicial.

Les dejo la nómina del equipo más pequeño, muchos con experiencia en la categoría 11-12 años.

EQUIPO DE BÉISBOL SANTIAGO DE CUBA 13-14 AÑOS

RECEPTORES

1- Luis Anthony Escalona Sánchez

2- Cristian Alejandro García Ramírez

JUGADORES DE CUADRO

1- Geralbis García Hernández

2- Yoendis González Castillo

3- Néstor Santana Domínguez.

4- Rey Michael Caballero Bicet

JARDINEROS

1- Yeison Girón Guzmán.

2- Cristian Carlos Hechavarria Moraga.

3- Richard Eduard Fuentes Torres.

LANZADORES

1- Dankier Bueno Ferrer.

2- Angel William Leyva Rodríguez.

3- Raiko Fuentes Hernández.

4- Arnold Alexis Dornes Babastro

5- Balian Dayan Ávila Borrero.

DIRECCIÓN EQUIPO

Director Técnico: MC. Miguel Peralta Centray.

AUXILIAR: Lic. Kleider Hechavarria Riquenes.

E.PITCHEO: Lic. Yunior Vaillant Fernández.

Calendario Pequeñas Ligas 13-14 y 15-16 años.

Sábado 31 Gtmo.

Sábado 7 Febrero Granma/ Holguín.

Sábado 14 Febrero Semifinal.

Sábado 21 Febrero Final.

El equipo 15-16 lo dirige Michel Rivas Cuevas.Estamos haciendo las gestiones para ofrecer los integrantes de la novena.

Destacadas
Santiago de Cuba fortalece su preparación en el Día Nacional de la Defensa (+Fotos)
Guamá tras el paso del Huracán Melissa:
San Luis se recupera luego del huracán
Concluyó visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios