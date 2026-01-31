Inicia Campeonato Nacional Pequeñas Ligas de Béisbol (+Fotos)

Este sábado 31 de enero inició el evento de pelota en las diferentes zonas del país y el municipio Santiago de Cuba está representado en las categorías 13-14 y 15-16.

Ambas novenas gana por no presentación del equipo Guantánamo, lamentablemente las autoridades de la hermana provincia no pudieron resolver el transporte para cumplir con el calendario de este sábado inicial.

Les dejo la nómina del equipo más pequeño, muchos con experiencia en la categoría 11-12 años.

EQUIPO DE BÉISBOL SANTIAGO DE CUBA 13-14 AÑOS

RECEPTORES

1- Luis Anthony Escalona Sánchez

2- Cristian Alejandro García Ramírez

JUGADORES DE CUADRO

1- Geralbis García Hernández

2- Yoendis González Castillo

3- Néstor Santana Domínguez.

4- Rey Michael Caballero Bicet

JARDINEROS

1- Yeison Girón Guzmán.

2- Cristian Carlos Hechavarria Moraga.

3- Richard Eduard Fuentes Torres.

LANZADORES

1- Dankier Bueno Ferrer.

2- Angel William Leyva Rodríguez.

3- Raiko Fuentes Hernández.

4- Arnold Alexis Dornes Babastro

5- Balian Dayan Ávila Borrero.

DIRECCIÓN EQUIPO

Director Técnico: MC. Miguel Peralta Centray.

AUXILIAR: Lic. Kleider Hechavarria Riquenes.

E.PITCHEO: Lic. Yunior Vaillant Fernández.

Calendario Pequeñas Ligas 13-14 y 15-16 años.

Sábado 31 Gtmo.

Sábado 7 Febrero Granma/ Holguín.

Sábado 14 Febrero Semifinal.

Sábado 21 Febrero Final.

El equipo 15-16 lo dirige Michel Rivas Cuevas.Estamos haciendo las gestiones para ofrecer los integrantes de la novena.