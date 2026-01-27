Honrarán en Bolivia a José Martí y Fidel Castro en aniversarios

La revista Correo del ALBA destaca hoy desde Bolivia en su edición digital el aniversario 173 del natalicio de José Martí (28 de enero) y el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

“(…) En el centro de La Paz, en la plaza que lleva su nombre, el Movimiento de Solidaridad con Cuba en conjunto con la Embajada de Cuba en Bolivia invitan a la ciudadanía a un acto político-cultural a fin de rendirle homenaje (…) a propósito del aniversario de su natalicio”, resalta la publicación respecto al autor de Nuestra América al introducir una entrevista exclusiva con la embajadora de la isla, Elba Rosa Pérez.

“Su pensamiento, obra y ejemplo mantienen total vigencia al continuar siendo guía para las actuales y futuras generaciones no solo de Cuba (…)», afirmó la diplomática.

Pérez recordó los llamados martianos a la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños para hacer frente a los Estados Unidos, y subrayó que son más que urgentes después de la invasión ordenada por el presidente Donald Trump contra Venezuela con el propósito de secuestrar al mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Enfatizó en que “las recientes amenazas de Trump al Gobierno y al pueblo cubanos se han tomado con serenidad y redoblando la preparación, información y unidad. Cuba es una nación libre, soberana e independiente y conoce de estos métodos desde los inicios del triunfo de la Revolución”, dijo.

Añadió que Cuba no agrede, no provoca, no amenaza, es ejemplo de humanismo, solidaridad y ha decidido elegir su propio sistema político.

Respecto al acto que acontecerá este miércoles en el centro de La Paz, la diplomática indicó que es solo la antesala de un año cuyo sello será el centenario del natalicio de Fidel Castro, quien acapara desde ya actividades de toda naturaleza en su memoria.

“El primer homenaje fue declarar en Cuba el 2026 como el Año de su Centenario. En consecuencia -sostuvo la embajadora-, se han programado múltiples actividades relacionadas con su prolija obra que abarcará todos los sectores de la sociedad cubana”.

Informó que también en muchos países, entre ellos Bolivia, se proyectan actividades como eventos teóricos, conversatorios, conferencias magistrales, exposiciones y conciertos, encaminadas a recordar su legado, con énfasis en la solidaridad y el internacionalismo.

“La cita está agendada: este miércoles 28 de enero en la Plaza José Martí de La Paz (Av. Ayllón Nro. 544), a las 10:00 hora, a honrar la memoria de Martí, Fidel y la Revolución cubana”, concluye la edición digital de Correo del Alba