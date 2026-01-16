viernes 16 enero 2026
HOMENAJE ETERNO EN TIERRA HEROICA: SANTIAGO ACOGE A LOS DEFENSORES DE LA SOBERANÍA (+Fotos)

Picture of Yadira González Otero
Yadira González Otero

El único Museo a Cielo Abierto de Cuba, el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia se vistió de solemnidad y honor.

En Santiago, ciudad que late al ritmo de la historia y la resistencia, el pueblo se congregó para un adiós que no es despedida, sino promesa de eternidad.

No eran siete nombres anónimos; eran siete fragmentos de un mismo valor, siete de los treinta y dos combatientes que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía y la dignidad de Venezuela.

Hasta este campo santo, panteón de próceres y héroes nacionales, llegó el murmullo respetuoso de una multitud: familiares con miradas donde el dolor y el orgullo se entrelazaban, compañeros de lucha, trabajadores y un pueblo que convirtió el duelo en un acto de memoria colectiva.

La ceremonia de inhumación trascendió el ritual. Fue un juramento silencioso, tejido entre el perfume de las flores y el peso de la historia.

Cada nicho que cubrió los restos fue una palabra de un compromiso tácito: no morirán en el olvido. Continuarán vivos en el pensamiento, en el ejemplo y en la lucha constante del pueblo santiaguero, que hoy los adopta como hijos propios de su epopeya.

El aire, cargado de emoción, parecía repetir la consigna que desde los tiempos de José Martí resguarda este lugar sagrado: “La Patria os contempla orgullosa”.

Y hoy, Santiago de Cuba, fiel a su estirpe, hace eco de ese verso inmortal. Desde sus calles ardientes y su corazón monumental, la ciudad heroica extiende su orgullo sobre estos guerreros, ofreciéndoles el reposo junto a quienes forjaron naciones.

#HomenajeALosGrandes

#HonorYGloria

Este no es un punto final, sino un sagrado punto de partida para el recuerdo. Santa Ifigenia, más que un cementerio, es un libro de piedra donde hoy se escribe un nuevo capítulo de hermandad y gratitud. Descansen en paz, defensores.

La tierra que los acoge es tierra de libertad, y su legado, semilla de eternidad.

