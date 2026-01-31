Diplomacia y pragmatismo con Europa marcan semana en China

Visitas de primeros ministros de Finlandia y Reino Unido, la convocatoria a las Dos Sesiones y el apoyo a Cuba frente a la nueva escalada de Estados Unidos marcaron la semana que finaliza hoy en China.

El presidente Xi Jinping afirmó que Beijing desea profundizar la cooperación con Finlandia, al reunirse aquí con el primer ministro de ese país, Petteri Orpo.

Afirmó que China y la Unión Europea son socios y no rivales, y expresó su esperanza de que Finlandia desempeñe un papel constructivo en el desarrollo estable de las relaciones entre ambas partes.

El primer ministro encabezó una delegación de ejecutivos de más de 20 empresas finlandesas las cuales participaron con homólogas de China en discusiones sobre cooperación en innovación, desarrollo verde y digitalización.

Además, firmaron múltiples acuerdos comerciales durante la sexta reunión del Comité China-Finlandia para la Cooperación Empresarial Innovadora.

Previamente el primer ministro chino Li Qiang y Orpo presenciaron la firma de una serie de documentos en sectores como ciencia y tecnología, vivienda y desarrollo urbano-rural, aduanas, cultura y turismo, economía y comercio, y energía.

Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, finalizó hoy una visita histórica a China caracterizada por la expansión de la cooperación económica-comercial y el establecimiento de una relación estratégica a largo plazo.

Li Qiang y Starmer presenciaron la firma de 12 documentos de cooperación intergubernamental en comercio e intercambio económico, agricultura y alimentación, cultura y regulación de mercados, entre otros ámbitos, y asistieron a la reunión del Consejo Empresarial Reino Unido-China.

El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, y el secretario británico de Comercio y Negocios, Jonathan Reynolds, rubricaron cuatro acuerdos que abarcan comercio de bienes, servicios y mecanismos de coordinación bilateral.

Las partes firmaron un memorando para desarrollar la iniciativa “Exportar a China”, mediante el cual Reino Unido se convirtió en el primer país en suscribir este tipo de cooperación desde el lanzamiento del programa.

Según Beijing, estos resultados forman parte de una serie de consensos alcanzados durante la visita de Starmer, que incluyó encuentros con el presidente Xi Jinping y otras autoridades.

Esta semana China anunció que la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional y la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino comenzarán el 5 y el 4 de marzo, respectivamente.

Las llamadas “Dos Sesiones” constituyen el principal acontecimiento político anual de China, donde se revisan políticas económicas, sociales y legislativas, y se definen prioridades de desarrollo del país.

También esta semana la Cancillería china declaró en dos ocasiones su respaldo firme a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, al tiempo que condenó enérgicamente la nueva escalada de Estados Unidos contra la isla y aseguró que Beijing mantendrá su apoyo y asistencia al pueblo cubano.