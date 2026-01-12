lunes 12 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Desde San Luis: Voces que se alzan por Venezuela (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En el corazón de San Luis, municipio de la oriental Santiago de Cuba, ha convertido su cotidianidad en un eco de solidaridad.

Desde los primeros rayos del sol, en matutinos que reverberan en centros laborales, aulas estudiantiles y cooperativas campesinas, se escucha una misma convicción: un rechazo unánime y enérgico al reciente ataque armado de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

La condena no es un simple comunicado; es un sentimiento tejido en las palabras de trabajadores, cederistas, federadas y jóvenes.

En mítines espontáneos y concentraciones, el pueblo sanluisero expresa su dolor por las vidas inocentes perdidas en la nación hermana y ratifica un apoyo inquebrantable a lo que denominan “la Patria de Bolívar”.“América es zona de paz”, afirman con vehemencia los más jóvenes, quienes evocan las lecciones de una historia latinoamericana marcada por luchas por la soberanía.

Su voz no solo condena la penetración armada, sino que exige la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Cada encuentro es también un homenaje: a los combatientes caídos en defensa de la soberanía venezolana y al líder de esa “nación latinoamericana” que consideran bajo asedio. Estos gestos de hermandad, lejos de ser aislados, forman parte de un movimiento que, aseguran, continuará replicándose en San Luis y en toda Cuba.

Así, desde este rincón de la isla, se levanta un mensaje claro: la solidaridad no conoce fronteras, y la paz del continente es un grito que merece ser defendido.

Destacadas
Rodríguez Parrilla: Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo
Egipto acogerá mañana una cumbre internacional sobre Gaza
Fidel habla en la ONU a nombre de los países No Alineados
Dos brillantes cometas pasarán cerca de la Tierra este mes: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios