sábado 03 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Condena Mundial ante agresión militar estadounidense y secuestro de Maduro. Un análisis de la periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación, Ana Teresa Badía, para Teleturquino

Picture of Abraham Mesa Berroa
Abraham Mesa Berroa

En las últimas horas, Venezuela ha sido escenario de un evento de gravísimas proporciones.

La capital, Caracas, junto a instalaciones civiles y militares en los estados Aragua y La Guaira, habría sufrido un bombardeo por parte de una agresión militar de Estados Unidos.

Este ataque, según la información manejada, incluyó el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Estos actos han desencadenado una ola inmediata de condenas a nivel internacional y una masiva movilización del pueblo venezolano en defensa de su soberanía y su Revolución.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha exigido al gobierno de Estados Unidos una «fe de vida» sobre el paradero y estado del presidente y la primera combatiente.

Desde el alto gobierno, ministros como Diosdado Cabello (Ministro Interior) y Vladimir Padrino (Ministro Defensa) han ratificado la decisión de continuar defendiendo la Revolución Bolivariana.

El fiscal general, Tarek William Saab, ha confirmado la existencia de pérdidas de vidas humanas y daños materiales, calificando la agresión como «inconstitucional y violatoria del derecho internacional».

La comunidad internacional ha reaccionado con celeridad:

🇷🇺Rusia condenó firmemente la agresión y tachó de «inválidos» los pretextos para justificarla.

🇨🇴 El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a convocar reuniones urgentes en la ONU.

🇨🇺 Cuba expresó su solidaridad inmediata con Venezuela.

🇪🇸 España pidió la desescalada y ofreció facilitar una solución pacífica.

🇺🇾 Uruguay rechazó la intervención y reafirmó el respeto al derecho internacional.

👉Como destaca la analista Ana Teresa Badía, las reacciones de gobiernos y líderes políticos giran en torno a tres principios fundamentales:

👉 El respeto al derecho internacional y a la soberanía de los estados.

👉 La fe en los organismos multilaterales (como la ONU) para dirimir conflictos.

👉 La solidaridad con el pueblo venezolano.

📌Subyace en todos estos pronunciamientos una línea transversal, la necesidad imperiosa de buscar siempre soluciones pacíficas a los conflictos, un principio que hoy más que nunca debe guiar la acción de la comunidad global.

Fuente: Análisis basado en la intervención de la periodista y doctora Ana Teresa Badía para Teleturquino.

#VenezuelaSoberana #NoALaIntervención #SolidaridadConVenezuela #PazParaVenezuela #DerechoInternacional #ONU

Destacadas
Condena Mundial ante agresión militar estadounidense y secuestro de Maduro. Un análisis de la periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación, Ana Teresa Badía, para Teleturquino
Reciben Díaz-Canel y Marrero a canciller de Laos
Códigos QR: Modernidad y utilidad aparentes
Campesinos de la CCS Mario Muñoz cumplen plan de recolección de café
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios