Condena Mundial ante agresión militar estadounidense y secuestro de Maduro. Un análisis de la periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación, Ana Teresa Badía, para Teleturquino

En las últimas horas, Venezuela ha sido escenario de un evento de gravísimas proporciones.

La capital, Caracas, junto a instalaciones civiles y militares en los estados Aragua y La Guaira, habría sufrido un bombardeo por parte de una agresión militar de Estados Unidos.

Este ataque, según la información manejada, incluyó el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Estos actos han desencadenado una ola inmediata de condenas a nivel internacional y una masiva movilización del pueblo venezolano en defensa de su soberanía y su Revolución.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha exigido al gobierno de Estados Unidos una «fe de vida» sobre el paradero y estado del presidente y la primera combatiente.

Desde el alto gobierno, ministros como Diosdado Cabello (Ministro Interior) y Vladimir Padrino (Ministro Defensa) han ratificado la decisión de continuar defendiendo la Revolución Bolivariana.

El fiscal general, Tarek William Saab, ha confirmado la existencia de pérdidas de vidas humanas y daños materiales, calificando la agresión como «inconstitucional y violatoria del derecho internacional».

La comunidad internacional ha reaccionado con celeridad:

🇷🇺Rusia condenó firmemente la agresión y tachó de «inválidos» los pretextos para justificarla.

🇨🇴 El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a convocar reuniones urgentes en la ONU.

🇨🇺 Cuba expresó su solidaridad inmediata con Venezuela.

🇪🇸 España pidió la desescalada y ofreció facilitar una solución pacífica.

🇺🇾 Uruguay rechazó la intervención y reafirmó el respeto al derecho internacional.

👉Como destaca la analista Ana Teresa Badía, las reacciones de gobiernos y líderes políticos giran en torno a tres principios fundamentales:

👉 El respeto al derecho internacional y a la soberanía de los estados.

👉 La fe en los organismos multilaterales (como la ONU) para dirimir conflictos.

👉 La solidaridad con el pueblo venezolano.

📌Subyace en todos estos pronunciamientos una línea transversal, la necesidad imperiosa de buscar siempre soluciones pacíficas a los conflictos, un principio que hoy más que nunca debe guiar la acción de la comunidad global.

Fuente: Análisis basado en la intervención de la periodista y doctora Ana Teresa Badía para Teleturquino.

#VenezuelaSoberana #NoALaIntervención #SolidaridadConVenezuela #PazParaVenezuela #DerechoInternacional #ONU