sábado 17 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

China en alerta ante ola de frío y fuerte descenso de temperatura

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

China comenzó hoy a sentir los efectos de la primera ola de frío de gran alcance del año, que provocará fuertes descensos de temperatura y condiciones de lluvia, nieve y hielo.

La Administración Meteorológica de China señaló que el frente frío avanzará de oeste a este y de norte a sur, con un cambio brusco de condiciones templadas a frías tanto en regiones septentrionales como meridionales.

De acuerdo con el organismo, entre el 17 y el 21 de enero la mayor parte del territorio registrará descensos de temperatura de entre seis y 12 grados Celsius, mientras algunas áreas del Huanghuai, Jianghuai, Jianghan y el este de Guizhou y Guangxi podrían experimentar caídas de hasta 14 grados o más.

Las autoridades precisaron que la línea de temperatura mínima de cero grados Celsius se desplazará hacia el sur hasta las provincias de Guizhou y el sur de Zhejiang en la mañana del 21 de enero.

El frente frío traerá además un amplio episodio de lluvias, nevadas y hielo, con riesgo de tormentas de nieve y lluvia helada en áreas como Huanghuai y Jianghan, alertó el servicio meteorológico.

Datos de monitoreo mostraron que en las últimas horas se registraron nevadas en regiones de Xinjiang, el noreste del país y partes del norte, con acumulaciones moderadas a fuertes en zonas localizadas.

La entidad pronosticó que desde hoy y en los próximos días se presentarán nevadas de moderadas a intensas en provincias como Henan, Shandong, Shaanxi y Hubei, así como episodios de lluvia helada en sectores del centro y suroeste.

China enfrenta cada invierno episodios recurrentes de olas de frío que afectan el transporte, la actividad económica y la seguridad vial, por lo que las autoridades instan a la población a seguir los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas.

Destacadas
China en alerta ante ola de frío y fuerte descenso de temperatura
Visita gubernamental a Contramaestre chequeó calidad de los servicios médicos
Sesionó IV Fórum por la Innovación en el Sistema Empresarial de la Industria Agroalimentaria
Celebran plenaria preparatoria para el Día de la Defensa en Palma Soriano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios