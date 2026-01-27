Camagüey Sede del Clasificatorio Zonal de Béisbol Femenino

Por Amado Javier Fernández

A partir de este martes 27 de febrero, el Estadio Miguel Caldés de esta ciudad será el centro de la atención del béisbol femenino cubano, al albergar el torneo clasificatorio de la Zona Centro. Este evento es parte del sistema nacional de tres regiones (Occidente, Centro y Oriente) que define qué equipos avanzan en la lucha por el campeonato nacional.

La ceremonia inaugural dará el pistoletazo de salida a las 8:30 de la mañana del día 27 (martes), marcando el comienzo de una competencia intensiva que se desarrollará en solo dos días. El formato concentrado exigirá al máximo a las peloteras, donde cada juego y cada inning serán decisivos para la clasificación.

La primera jornada presentará un exigente doble programa para el conjunto local. En el primer desafío, a las 9:00 a.m., Camagüey debutará como equipo visitante frente a las avileñas de Ciego de Ávila, quienes tendrán la ventaja de actuar como home club. Un primer examen de fuego para las anfitrionas.

Sin pausa, a las 11:30 a.m., los roles se intercambiarán en el segundo juego del día. Camagüey tendrá la oportunidad de jugar con el último bate ante las espirituanas de Sancti Spíritus, quienes asumirán la condición de visitadoras. Una oportunidad clave para las locales de cerrar su primer día con triunfos en casa.

El miércoles 28 de febrero se jugará el partido culminante del zonal. En este encuentro definitorio, Sancti Spíritus será el home club, recibiendo la visita del equipo de Ciego de Ávila. Con este choque se cerrará la serie y se determinarán las posiciones finales de la Zona Centro en el camino al nacional.

Estos zonales representan la primera y crucial barrera en el camino hacia la corona nacional. La presión, el talento y la estrategia se combinan en estas series cortas, donde un error puede marcar la diferencia entre la clasificación y la eliminación.

La comunidad deportiva de Camagüey y todos los seguidores del béisbol femenino están invitados a llenar las gradas del Miguel Caldés. Su apoyo será un impulso invaluable para las atletas en esta justa que promete emoción, calidad técnica y pasión por el deporte nacional.

Calendario Completo – Zonal Centro de Béisbol Femenino

Sede: Estadio Miguel Caldés, Camagüey

Fechas: 27 y 28 de febrero

Fecha Día Hora Home Club Visitante Notas

27 de febrero Martes 8:30 AM – – Ceremonia de Apertura

27 de febrero Martes 9:00 AM

Ciego de Ávila Home Club vs. Camagüey Visitador

27 de febrero Martes 11:30 AM

Camagüey Home Club vs. Sancti Spíritus Segundo Visitador

28 de febrero Miércoles 9:00 AM

Sancti Spíritus Home Club vs.Ciego de Ávila Visitador

.