lunes 12 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Bajo el Sol de San Luis, Nace una Nueva Energía (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En el corazón de San Luis, municipio de la indómita Santiago de Cuba, el sol no solo alumbra y calienta.

Ahora, se ha convertido en un ingeniero silencioso, en el albañil principal de una obra que está transformando el paisaje y el futuro: el Parque Solar Fotovoltaico “Rafael Reyes”.

Este proyecto, más que una extensión de paneles que capturan la luz, es una promesa de progreso.

Ubicado en la comunidad homónima, el parque es uno de los 55 que iluminarán el mapa nacional este año, pero su impacto se siente ya, local y tangiblemente.

Ejecutado por manos expertas de empresas como las ECOIN 11 y 24 de Santiago de Cuba, el “Rafael Reyes” no es una obra aislada. Es un imán de voluntad colectiva.

Por sus terrenos no solo transitan máquinas, sino el pulso de la comunidad. Campesinos, trabajadores de comunales, educación, transporte y otros sectores pasan a diario, observando el avance, siendo parte de él.

La víspera, fue el turno de la cultura y el deporte: trabajadores del INDER y de la esfera cultural se sumaron al minucioso trabajo de tapar el cableado que, como venas, conectará los paneles con los inversores.

El parque es una apuesta clara por un futuro más limpio y eficiente. Cuando entre en funcionamiento total, inyectará 21.8 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional.

Pero su aporte va más allá de los números: significará el ahorro de unas 20 toneladas diarias de combustible fósil, un respiro para el medio ambiente y la economía.

El ritmo de la obra es constante y alentador. En los próximos días, dos de sus inversores cobrarán vida, marcando un hito crucial en este camino.

Un camino que ha estado sistemáticamente acompañado por las principales autoridades locales y provinciales, quienes ven en este parque un símbolo del desarrollo y la resiliencia.

El Parque Solar “Rafael Reyes” es, en esencia, la materialización de un esfuerzo compartido. Es el sol de Cuba, atrapado por la tecnología y la voluntad de un pueblo, listo para convertirse en energía pura que avanza, sin prisa pero sin pausa, bajo el cielo prometedor de San Luis.

Destacadas
Rodríguez Parrilla: Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo
Egipto acogerá mañana una cumbre internacional sobre Gaza
Fidel habla en la ONU a nombre de los países No Alineados
Dos brillantes cometas pasarán cerca de la Tierra este mes: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios