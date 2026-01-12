Bajo el Sol de San Luis, Nace una Nueva Energía (+Fotos)

En el corazón de San Luis, municipio de la indómita Santiago de Cuba, el sol no solo alumbra y calienta.

Ahora, se ha convertido en un ingeniero silencioso, en el albañil principal de una obra que está transformando el paisaje y el futuro: el Parque Solar Fotovoltaico “Rafael Reyes”.

Este proyecto, más que una extensión de paneles que capturan la luz, es una promesa de progreso.

Ubicado en la comunidad homónima, el parque es uno de los 55 que iluminarán el mapa nacional este año, pero su impacto se siente ya, local y tangiblemente.

Ejecutado por manos expertas de empresas como las ECOIN 11 y 24 de Santiago de Cuba, el “Rafael Reyes” no es una obra aislada. Es un imán de voluntad colectiva.

Por sus terrenos no solo transitan máquinas, sino el pulso de la comunidad. Campesinos, trabajadores de comunales, educación, transporte y otros sectores pasan a diario, observando el avance, siendo parte de él.

La víspera, fue el turno de la cultura y el deporte: trabajadores del INDER y de la esfera cultural se sumaron al minucioso trabajo de tapar el cableado que, como venas, conectará los paneles con los inversores.

El parque es una apuesta clara por un futuro más limpio y eficiente. Cuando entre en funcionamiento total, inyectará 21.8 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional.

Pero su aporte va más allá de los números: significará el ahorro de unas 20 toneladas diarias de combustible fósil, un respiro para el medio ambiente y la economía.

El ritmo de la obra es constante y alentador. En los próximos días, dos de sus inversores cobrarán vida, marcando un hito crucial en este camino.

Un camino que ha estado sistemáticamente acompañado por las principales autoridades locales y provinciales, quienes ven en este parque un símbolo del desarrollo y la resiliencia.

El Parque Solar “Rafael Reyes” es, en esencia, la materialización de un esfuerzo compartido. Es el sol de Cuba, atrapado por la tecnología y la voluntad de un pueblo, listo para convertirse en energía pura que avanza, sin prisa pero sin pausa, bajo el cielo prometedor de San Luis.