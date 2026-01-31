sábado 31 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alerta la Defensa Civil por frente frío e inundaciones

Picture of ACN
ACN

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió un aviso de alerta temprana ante la llegada de un nuevo frente frío a la región occidental de Cuba, previsto para las próximas horas.

De acuerdo con el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, el sistema provocará un incremento de nublados, chubascos y lluvias que se extenderán al resto del país. La entrada de una masa de aire seca y muy fría reforzará las condiciones invernales, generando madrugadas notablemente frías.

Según el comunicado, se prevén fuertes marejadas con olas de entre tres y cuatro metros, que ocasionarán inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte occidental, incluyendo el malecón habanero.

En la nota oficial, la Defensa Civil orientó a la población mantenerse informada a través de los medios nacionales y perfiles oficiales en redes sociales, así como cumplir disciplinadamente las indicaciones de las autoridades locales.

De igual modo, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a los Institutos de Meteorología y de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre la evolución de este sistema de bajas presiones.

Destacadas
Santiago de Cuba fortalece su preparación en el Día Nacional de la Defensa (+Fotos)
Guamá tras el paso del Huracán Melissa:
San Luis se recupera luego del huracán
Concluyó visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios