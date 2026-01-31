Alerta la Defensa Civil por frente frío e inundaciones

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió un aviso de alerta temprana ante la llegada de un nuevo frente frío a la región occidental de Cuba, previsto para las próximas horas.

De acuerdo con el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, el sistema provocará un incremento de nublados, chubascos y lluvias que se extenderán al resto del país. La entrada de una masa de aire seca y muy fría reforzará las condiciones invernales, generando madrugadas notablemente frías.

Según el comunicado, se prevén fuertes marejadas con olas de entre tres y cuatro metros, que ocasionarán inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte occidental, incluyendo el malecón habanero.

En la nota oficial, la Defensa Civil orientó a la población mantenerse informada a través de los medios nacionales y perfiles oficiales en redes sociales, así como cumplir disciplinadamente las indicaciones de las autoridades locales.

De igual modo, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a los Institutos de Meteorología y de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre la evolución de este sistema de bajas presiones.