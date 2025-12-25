Solidaridad en El Salvador tiende su mano amiga a Cuba

El movimiento de solidaridad en El Salvador tiende hoy su mano amiga a Cuba en un movimiento que une voluntades y apoyos en momentos difíciles para la isla.

Ese sentimiento humano estuvo presente en la asamblea nacional que celebraron coordinadores y coordinadoras departamentales y municipales de la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro SV.

Un comunicado del grupo precisó que abordaron «la necesidad de fortalecer la solidaridad con el pueblo cubano, el repudio y condena contra el bloqueo criminal y la exigencia para que Cuba salga de la lista de países que patrocinan el terrorismo».

Fue un convivio donde se informó y evaluó el trabajo, las dificultades y las oportunidades durante el año 2025 y se trazaron objetivos y metas para acercarse aun más a los hermanos de la isla en 2026, dijo un vocero del grupo.

Los asistentes nos comprometimos en sumarnos a la campaña “La Solidaridad de Cuba Nos Une” y no escatimar esfuerzos para responder a la máxima de que “amor con amor se paga”, en referencia a la ayuda que Cuba prestó a miles de salvadoreños que curaron sus heridas en centros médicos cubanos.

Destacó en 2025 el trabajo para la obtención de recursos económicos para la compra de insumos médicos oftalmológicos para el pueblo cubano.

Mención especial para el movimiento de lisiados y lisiadas de guerra del campamento 26 de julio que echaron su hombro para ayudar a sus hermanos en la isla,

También en estos esfuerzos solidarios sobresalió el Capitulo Cuba que desde el Centro de Estudios Schafik Handal apoyó y organizó el envío de un contenedor con medicamentos para un hospital cubano.

El balance concluyó con un llamado a las organizaciones, a amigos de Cuba a sumarse a esta campaña impulsada por la #RedsomSV junto a otros grupos.