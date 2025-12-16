Sociedades que investigan, leyes que transforman

En las entrañas culturales de Santiago de Cuba, donde la historia y la ley convergen como ríos que se buscan, el Complejo Cultural Heredia abre sus puertas para recibir a juristas, investigadores y amantes del Derecho en una jornada que trascendió lo académico para convertirse en una celebración del pensamiento jurídico.

El Evento Anual de las Sociedades Científicas de la Unión Nacional de Juristas de Cuba se realiza este martes 16 de diciembre en este emblemático teatro, es uno de los espacios más significativos del año para los profesionales del Derecho en nuestra provincia .Este encuentro, organizado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y sus sociedades científicas, convoca a capítulos especializados de derecho para compartir investigaciones, reflexionar sobre los retos contemporáneos y reconocer el aporte de los juristas al desarrollo de la ciencia jurídica cubana.

Más allá de un simple foro académico, el evento congrega a abogados, fiscales, jueces, profesores y estudiantes que, impulsados por una misma pasión el estudio profundo y la investigación de las leyes, presentan ponencias, artículos científicos y debates sobre temas que marcan la agenda del Derecho en el contexto nacional y regional. Aquí, las sociedades científicas actúan como motores de renovación doctrinal, espacios donde el saber se confronta, se enriquece y, sobre todo, se comparte.

Las investigaciones expuestas en esta jornada abarcan desde análisis constitucionales hasta debates sobre derecho penal, procesos mercantiles, derecho laboral, familia y otras disciplinas. Cada ponencia no solo refleja el dominio técnico de su autora o autor, sino también un compromiso profundo con la comprensión de cómo las normas jurídicas inciden en la vida de las personas y en la construcción de una sociedad más justa.

En esta ocasión recibe el Premio por la obra de la vida «Dr. Edmundo Rene Larramendi»

Para quienes participan, el Derecho no es una rutina profesional: es una vocación, una herramienta para interpretar la realidad y en muchos casos un acto de amor hacia sus semejantes. La investigación jurídica, en este contexto, es el puente entre teoría y práctica, entre la letra de una norma y su impacto real en la vida social. Esto se traduce en horas de estudio, compilación de datos, análisis comparado y, sobre todo, en la convicción de que comprender las leyes es comprender y poder transformar el mundo en que vivimos.

La emoción con que los participantes comparten sus trabajos queda patente en cada intervención. Las conferencias y mesas redondas se convierten en espacios de aprendizaje colectivo, en aulas donde se intercambian experiencias, se cuestionan supuestos tradicionales y se propone una visión renovada del Derecho como fenómeno vivo, nutriéndose de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Escenario de grandes acontecimientos culturales y sociales en Santiago de Cuba, el Teatro Heredia prestó su historia y su belleza arquitectónica para acoger este evento jurídico. Su presencia irradia un simbolismo especial: así como el teatro es espacio de creación escénica y reflexión estética, en sus salas el jurista se vuelve artista del pensamiento, creando argumentos que buscan la verdad y la justicia.

El evento anual no solo premia los mejores trabajos y reconoce la trayectoria de juristas destacados, sino que también impulsa a las nuevas generaciones. Estudiantes y jóvenes profesionales encuentran en estas jornadas un escenario para demostrar su talento y su compromiso con la investigación jurídica, reafirmando que la pasión por las leyes es una llama que se enciende desde la curiosidad y se alimenta con la dedicación al estudio.

Más allá de ser un simple congreso, el Evento Anual de las Sociedades Científicas es una verdadera fiesta de la razón jurídica. Es allí donde la profesión se humaniza, donde la investigación se convierte en acto de amor por la justicia y donde cada jurista recuerda que las leyes no solo se interpretan: se sienten, se cuestionan y se reformulan con pasión.