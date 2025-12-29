Se despliega Feria Agropecuaria y Comercial de Fin de Año en Santiago de Cuba

La provincia de Santiago de Cuba se prepara para recibir la Feria Agropecuaria y Comercial de Fin de Año 2025, un evento masivo que tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre en siete áreas estratégicas de la ciudad, con el objetivo de acercar productos frescos y variados a la población en las vísperas del nuevo año.

En el municipio Santiago de Cuba, las ferias se desarrollarán el lunes 29 y martes 30 de diciembre desde las 7:00 am. Los demás municipios realizarán sus actividades el martes 30. Los puntos de venta principales serán:

· Bloque J del Distrito «José Martí»

· Paseo Martí

· Centro Urbano «Antonio Maceo»

· Micro 1-B Abel Santamaría

· Altamira

· Chicharrones

· Avenida de Céspedes

Oferta agropecuaria destacada:

Según la propuesta organizativa, se movilizarán 128 camiones con una oferta sólida que incluye:

· 842 toneladas de viandas

· 106 toneladas de hortalizas

· 37 toneladas de frutas

· 500 cabezas de cerdos

· 1.511 cabezas de ganado ovino-caprino

· 284 cabezas de aves

· 75.000 mazorcas de maíz verde

· 7.500 raciones de comidas elaboradas

Además, se ofertarán productos como carbón, leña, harina de maíz y varas.

Como parte de los compromisos de la ANAP, llegarán a la provincia 20 camiones desde Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey, los cuales se incorporarán a la feria del día 29.

La Empresa Provincial de Acopio también ha previsto el traslado de 40 toneladas de productos desde Mayabeque y Sancti Spíritus, garantizando una oferta adicional para la población. Para quienes no puedan asistir a las ferias principales, la Empresa de Acopio mantendrá una oferta especial en siete locales ubicados en zonas estratégicas, con horario de 7:00 am a 7:00 pm.

Se han establecido compromisos específicos para la entrega de carne de cerdo, vacuno y búfalo, sumando más de 130 toneladas de carne para la feria.

El evento es coordinado por el Ministerio de la Agricultura y la Delegación Provincial de Santiago de Cuba, con la participación de representantes municipales, provinciales y agrícolas en cada área de venta. La Feria Agropecuaria de Fin de Año se consolida así como una opción clave para el abastecimiento familiar y el impulso de la economía local en el cierre del 2025.