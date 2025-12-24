miércoles 24 diciembre 2025
Santiago de Cuba conmemora el 67 Aniversario del Triunfo de la Revolución (+Fotos)

Picture of Indira Ferrer Alonso
Indira Ferrer Alonso

Fotos: José Vladimir Pérez

El municipio de Palma Soriano fue sede del acto provincial de Santiago de Cuba por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución.

Dedicada al centenario de Fidel Castro Ruz, la conmemoración fue encabezada por Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial.

En la ceremonia, se entregó el carné de militante del Partido Comunista de Cuba a trabajadores y se reconoció a los nueve municipios por los esfuerzos en la preparación, afrontamiento y recuperación ante el paso del huracán Melissa, en octubre pasado.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial subrayó que, a pesar de los obstáculos impuestos por el huracán y el bloqueo estadounidense, la Revolución no abandonó a nadie. Además, se refirió a los avances logrados en el fortalecimiento económico y social durante 2025, como el crecimiento de las exportaciones y la consolidación de la bancarización.

Johnson Urrutia también instó a redoblar esfuerzos en la producción de alimentos, la energía eléctrica, las exportaciones y el trabajo con la juventud, destacando que todas estas tareas llevan la impronta de Fidel. En su discurso, hizo un llamado a construir un futuro próspero para el pueblo cubano, basado en la solidaridad y el trabajo colectivo.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de los santiagueros con los principios de la Revolución, reafirmando la firmeza en la lucha por la soberanía, la independencia y el bienestar del pueblo, a pesar de los desafíos externos.

